Mario Delgado acusa "interés político" de la CNTE por afectar imagen de México en el Mundial

Ante la negativa de la CNTE en las mesas de diálogo con el gobierno federal, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, consideró que “más bien es un interés político que los mueve en estos momentos para afectar la imagen de México en el Mundial de Futbol”.

“Ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al estadio Azteca. Entonces más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar la copa del mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional. Entonces, y en eso no podemos estar de acuerdo”, consideró.

El titular de Educación indicó que en agosto irán escuela por escuela para consultar a los maestros sobre los mecanismos de promoción y dejó en claro que no se regresará a la corrupción del pasado con la herencia-venta de plazas.

“Es nuestro plan de trabajo que vamos a cumplir. Vamos a hacer una consulta, escuela por escuela, maestro, por maestro para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia y erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas. No vamos a regresar a eso”, agregó.