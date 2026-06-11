CNTE bloquea accesos al aeropuerto en Chiapas; queman llantas

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la este jueves los accesos al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en Chiapas, como parte de las movilizaciones que el magisterio mantiene dentro del paro nacional indefinido iniciado hace más de diez días.

La protesta dejó completamente cerradas las principales vías de acceso a la terminal aérea, provocando afectaciones a pasajeros, retrasos operativos y complicaciones en la movilidad hacia uno de los aeropuertos más importantes del sureste mexicano.

Los manifestantes arribaron alrededor de las 5:00 de la mañana al aeropuerto ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo, donde realizaron quemas en los accesos y posteriormente bloquearon el ingreso de vehículos utilizando unidades de carga y barricadas improvisadas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron columnas de humo provenientes de llantas incendiadas y la presencia de decenas de docentes apostados en las inmediaciones de la terminal aérea.

La protesta dejó completamente cerradas las principales vías de acceso a la terminal aérea. Facebook/Sección Siete Chiapas

La movilización fue acordada por la Asamblea Estatal Permanente de Chiapas, según explicó Sebastián Méndez, integrante de la Dirección Política de la Sección VII del SNTE, quien aseguró que las protestas continuarán mientras el Gobierno federal no responda de manera concreta a las exigencias del movimiento magisterial.

La Asamblea Estatal Permanente resolvió llevar a cabo el día de hoy la toma del aeropuerto”, declaró el dirigente durante un pronunciamiento realizado en el lugar.

Pasajeros reportan afectaciones y retrasos

El cierre de accesos provocó complicaciones inmediatas para usuarios que intentaban ingresar o salir de las instalaciones aeroportuarias.

Pasajeros difundieron mensajes y fotografías en redes sociales denunciando retrasos, cancelaciones y dificultades para alcanzar sus vuelos ante la imposibilidad de llegar a tiempo a las terminales.

Hasta el momento, las autoridades no habían emitido un posicionamiento oficial amplio sobre el operativo ni sobre posibles rutas alternas para los usuarios afectados, lo que aumentó la incertidumbre durante las primeras horas de la jornada.

El Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo conecta a Chiapas con ciudades estratégicas como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida y Cancún, por lo que cualquier interrupción en sus operaciones impacta de manera directa en el flujo turístico, comercial y de negocios de la entidad.

Qué exige la CNTE en el paro nacional

La toma del aeropuerto forma parte de la estrategia de presión que la CNTE mantiene a nivel nacional para exigir atención a su pliego petitorio.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales administrado por las AFOREs y el regreso a un modelo solidario de pensiones.

Los docentes también reclaman jubilaciones por años de servicio sin depender de la edad del trabajador y rechazan el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia para calcular pensiones.

Además, la organización exige una mesa de negociación con capacidad resolutiva y mejores condiciones de atención médica para maestros jubilados.

Protestas escalan en distintos puntos del país

La movilización en Chiapas ocurre en paralelo a bloqueos y protestas registradas en entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y la Ciudad de México, donde el paro magisterial ha provocado afectaciones económicas y operativas en zonas estratégicas.

En Chiapas, la CNTE también mantiene bloqueadas instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla Gutiérrez, mientras continúan las acciones de presión en dependencias federales y vías de comunicación.

El conflicto alcanzó uno de sus momentos de mayor tensión el pasado 9 de junio en la capital del país, cuando maestros intentaron avanzar hacia el Estadio Ciudad de México en medio de operativos de contención implementados días antes del arranque del Mundial 2026.

La prolongación del paro nacional ya genera repercusiones económicas en distintas regiones del país.

La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México estimó pérdidas superiores a 400 millones de pesos derivadas de plantones, cierres y afectaciones en el Centro Histórico capitalino.

Mientras tanto, sectores empresariales y usuarios del transporte aéreo han comenzado a exigir soluciones inmediatas ante el impacto que las movilizaciones tienen sobre servicios estratégicos e infraestructura clave.