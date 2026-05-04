Supera Semana Nacional de Vacunación 2026 meta programada

Durante la Semana Nacional de Vacunación 2026 se aplicaron 2 millones 388 mil 493 de biológicos. Esta cifra representa un avance del 139%, por lo cual, se superó la meta programada, informó la Secretaría de Salud.

Con el objetivo de ampliar la cobertura poblacional en todo el país, la jornada de vacunación continuará vigente durante el mes de mayo, como lo adelantó la semana pasada, David Kershenobich, secretario de Salud.

La autoridad sanitaria hizo un llamado a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación. Cuartoscuro

¿Qué vacunas se están aplicando?

Tras la coordinación institucional de todas las unidades médicas que integran al sector salud con los servicios estatales de salud, se informó que diversas entidades federativas lograron superar el 100 % de sus metas individuales.

La población infantil, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos, adultos mayores y grupos en situación de riesgo, son los grupos prioritarios.

Por lo anterior, la autoridad sanitaria hizo un llamado a la ciudadanía a revisar y completar sus esquemas de vacunación. Reiteró que la aplicación de los biológicos es gratuita.

Las vacunas que se seguirán aplicando hasta el 31 de mayo son las siguientes:

Recién nacidos: BCG y Hepatitis B.

Recién nacidos: BCG y Hepatitis B. Menores de un año: Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y rotavirus.

Primera infancia: Triple viral, hexavalente acelular, neumocócica conjugada y hepatitis A.

Población infantil: Refuerzo de DPT.

Población escolar y grupos específicos: VPH para estudiantes de quinto año de primaria, niñas y niños de 11 años no escolarizados, personas con VIH y mujeres en protocolo por violación sexual.

Adultos y personal de salud: Td, Tdpa, Influenza estacional y COVID-19.

Mayores de 60 años: Neumococo.

Mujeres embarazadas : Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

fdm