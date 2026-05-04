SEP entrega reconocimientos del Premio de Excelencia Dual 2026

El Premio de Excelencia Dual 2026 forma parte de una estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para impulsar estudios, proyectos, innovación y mejores prácticas para la formación de capacidades en los niveles medio superior y superior, afirmó el titular de la dependencia, Mario Delgado.

Agregó que este certamen también es un mecanismo de vinculación con los sectores productivos del país, con impacto en la comunidad estudiantil y en el desarrollo del país, indicó el funcionario, en relación con su segunda edición.

La dependencia informó que su titular, Delgado destacó las aportaciones de esta iniciativa nacional, que reconoce el compromiso y las mejores prácticas de quienes impulsan la Educación Dual en México, promoviendo alianzas que fortalezcan la formación con enfoque práctico, que impulsen la competitividad y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Para esta segunda edición se registraron 467 participantes, se evaluaron 216 proyectos y se reconocieron iniciativas en 13 categorías, lo que refleja el creciente interés y compromiso de estudiantes, instituciones educativas y empresas con el fortalecimiento del Sistema de Educación Dual en México, detalló la dependencia.

El Premio de Excelencia Dual es organizado por actores estratégicos del ecosistema de Educación Dual, entre ellos la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior.

Participan la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA); el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), en colaboración con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en México y la Alianza para la Educación Dual Profesional.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lemelí, en la que se reconoció a estudiantes, docentes, instructoras e instructores, así como a organizaciones que contribuyen activamente al desarrollo de la Educación Dual, destacando su papel en la generación de oportunidades reales de aprendizaje y empleabilidad para las y los jóvenes.