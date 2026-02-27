Reforma electoral: Urgen a asegurar datos la noche de la elección

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que si la reforma planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum elimina el PREP, el país no puede quedarse sin información la noche de la elección.

El Instituto tiene la obligación de estar siempre en la batalla, de entregar información precisa el día de la jornada electoral, porque a todos los ciudadanos nos genera tranquilidad conocer la información”, subrayó.

Y fue enfática: más allá del PREP como herramienta, lo indispensable es garantizar datos oportunos el mismo día.

Explicó que hoy existen tres mecanismos complementarios: PREP, conteo rápido y cómputo oficial. Si la reforma plantea iniciar los cómputos el mismo día de la jornada, tendría que crearse una nueva herramienta que sustituya la función informativa del PREP.

No es desaparecer el PREP y ya; ¿qué es lo que vamos a ofrecer?”, planteó, al advertir que la ciudadanía, medios y actores políticos ya consideran un “haber” institucional contar con información la noche electoral.

Sobre una eventual reducción o transformación de las juntas distritales, pidió prudencia hasta conocer el articulado, pero adelantó que el INE deberá explicar técnicamente su importancia.

Carla Humphrey, consejera electoral.

Carla Humphrey sí ve viable la eventual desaparición del PREP

En contraste, la consejera Carla Humphrey señaló que sí es viable la eventual desaparición del PREP y la posibilidad de realizar cómputos el mismo día de la elección, como ocurre en la Ciudad de México desde hace más de 20 años, pero advirtió que no puede implementarse de un momento a otro. “Es algo que es posible… pero sí requiere una planeación adecuada”, subrayó.

Explicó que se necesita capacitación, logística y condiciones presupuestales suficientes, especialmente cuando coinciden varias elecciones el mismo día, lo que vuelve más compleja y extensa la jornada para la ciudadanía que integra las mesas directivas de casilla.

Sobre la experiencia en la elección judicial, donde no hubo PREP, indicó que la cantidad de boletas y candidaturas dificultó su instrumentación y que los tiempos y recursos fueron limitados. Consideró que hacia adelante debe fortalecerse la planeación y la participación ciudadana en los cómputos.

Reducción al presupuesto del INE podría debilitarlo

Por su parte, la consejera Claudia Zavala enfatizó que hasta ahora sólo hay enunciados generales. “Yo no he visto una propuesta de reforma… debemos discutir ya sobre propuestas concretas”, dijo.

Alertó que una reducción presupuestal de 25% —que incluiría órganos nacionales y locales— podría debilitar al instituto si no se define con precisión su alcance.

Zavala defendió que el Servicio Profesional Electoral y las juntas distritales y locales son la base operativa para organizar elecciones. “En esa medida, cualquier disminución que se haga va a tener un efecto de debilitar a la institución”, advirtió.

Ambas consejeras coincidieron en esperar el contenido formal de la iniciativa para iniciar un diálogo técnico en el Congreso.

*mcam