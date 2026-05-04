Claudia Sheinbaum pide a gabinete redoblar esfuerzos

Alrededor de las 14:45 horas los integrantes del gabinete presidencial se retiraron de Palacio Nacional tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los secretarios y titulares de los organismos del denominado gabinete ampliado se reunieron para evaluar los avances de cada uno de los programas que llevan a cabo en cada secretaría e instituto.

El titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, destacó que en la reunión cada funcionario expuso las acciones de sus dependencias.

“Para profundizar en las obras y acciones. En este caso, los planes de justicia, los caminos artesanales. En particular la obra pública. Es una reunión de carácter general”, puntualizó Regino al salir del encuentro.

Al retirarse, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, afirmó que “se evaluaron todos los programas”.

Carlos Ulloa, titular de Laboratorios y Reactivos de México (Birmex), comentó que la presidenta les pidió “seguir trabajando, cada funcionario en sus responsabilidades”.

El encuentro se da tras la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y de la visita del gabinete de seguridad la mañana de este lunes a la entidad.

A esta reunión que se realizó en el salón Tesorería acudió la totalidad de los secretarios de Estado y los directores de las instituciones que conforman el llamado gabinete ampliado.

El encuentro inició alrededor de las 13:30 horas y tuvo una duración de hora y media.

Encuentros de este tipo también se dan cada dos meses para evaluar los avances del Plan Michoacán, que se dio a conocer en noviembre de 2025.

Cabe señalar que las más recientes reuniones de la totalidad del gabinete fueron convocadas para evaluar el Plan Michoacán, las cuales se dieron el 11 de enero y el 9 de marzo de este año.

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JCS