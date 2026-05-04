Escala violencia en la Huasteca veracruzana: incendian camiones refresqueros

Cinco vehículos de una empresa refresquera fueron secuestrados en el municipio de Chalma, Veracruz, y posteriormente incendiados por parte de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ)

Un vehículo más, propiedad de Diconsa, sigue desaparecido.

Los manifestantes, campesinos indígenas de la región Huasteca veracruzana, sostienen que sus movilizaciones responden a una agenda de denuncias por presunta represión estatal, criminalización de sus integrantes y falta de atención a demandas sociales en comunidades indígenas y campesinas.

Entre sus exigencias centrales se encuentran el cese de operativos policiacos que, afirman, han dejado heridos y detenidos en distintos estados; la liberación de personas que consideran presos políticos, entre ellos Higinio Bustos Navarro, dirigente del FNLS en Hidalgo, detenido desde 2021 y cuyo proceso —según la organización— presenta irregularidades; así como la atención a necesidades comunitarias relacionadas con pobreza, servicios básicos, derechos colectivos y seguridad en zonas rurales.

Los inconformes reclaman atención a la pobreza y falta de servicios básicos. Especial

Las organizaciones también reclaman justicia en casos de integrantes asesinados y denuncian la presencia de grupos armados que, aseguran, operan con tolerancia institucional. Sus acciones ya llevan meses y en algunos casos han bloqueado calles y carreteras.

De acuerdo con información oficial, la protesta inició como un bloqueo intermitente; sin embargo, en cuestión de minutos escaló.

A la altura de un puente, los manifestantes comenzaron a detener vehículos y dañaron un automóvil Nissan March al poncharle los neumáticos.

Minutos después, cuatro camiones repartidores y una camioneta de una refresquera fueron incendiados de manera deliberada, generando una columna de humo visible a varios kilómetros.

Las autoridades ya integran la carpeta de investigación, pero no hay detenidos. Especial

Los operadores de las unidades fueron retenidos temporalmente y más tarde liberados sin lesiones de gravedad.

La retención del camión de Diconsa —una unidad destinada al abasto comunitario— provocó la movilización de las autoridades, quienes confirmaron que fue trasladado rumbo al estado de Hidalgo, pero que no había información verificable sobre su ubicación ni sobre la situación del conductor.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al punto tras los reportes, pero los responsables ya habían abandonado la zona.

Habitantes de Chalma realizaron acciones de sabotaje contra vehículos comerciales.

El área quedó acordonada mientras personal ministerial inició las diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Los hechos no son aislados. Hace tres años, en la comunidad de San Sebastián, municipio de Tantoyuca, los mismos grupos incendiaron más de 20 unidades durante protestas similares. Las autoridades no reportan detenciones y mantienen operativos para ubicar a los responsables.