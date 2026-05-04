OMS: hay bajo riesgo por brote de hantavirus; Países Bajos busca repatriar a 2 enfermos

El presunto foco de hantavirus, que ya ha causado tres muertos en un crucero en el Atlántico, presenta un riesgo bajo de propagación, estimó este lunes el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge.

A través de un comunicado, que difundió en su cuenta de la red social X, Kluge fue enfático al señalar que “estamos actuando con urgencia para apoyar la respuesta ante el incidente por hantavirus a bordo de un crucero en el Atlántico, tras la trágica pérdida de vidas humanas. La OMS/Europa está trabajando con los países involucrados para respaldar la atención médica, la evacuación, las investigaciones y la evaluación de riesgos para la salud pública. Me mantengo en estrecho contacto con nuestros equipos para garantizar una respuesta coordinada y basada en la ciencia”.

El director regional de la OMS Europa pidió, además, que no se caiga en pánico tras lo sucedido en el crucero en el Atlántico, pues por el momento no son necesarias restricciones de viaje, ya que el riego para la población en general de contagiarse, es mínimo, subrayando que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes, generalmente vinculadas a la exposición a roedores infectados y que "no se transmiten fácilmente entre personas".

Las infecciones por hantavirus suelen estar vinculadas a la exposición ambiental (contacto con orina o heces de roedores infectados). Aunque puede ser grave en algunos casos, no se transmite fácilmente entre personas. El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de caer en el pánico ni de imponer restricciones de viaje", señaló Hans Kluge en su comunicado.

Hans Kluge, director regional de la OMS en Europa. Foto: X: @hans_kluge

Para finalizar, Kluge indicó: “Agradezco a las autoridades sudafricanas por su rápido apoyo, incluyendo la atención brindada a un paciente del Reino Unido. Tras haber regresado recientemente del continente africano, donde dialogué sobre una colaboración más estrecha ante emergencias sanitarias, este es un recordatorio oportuno: las amenazas a la salud no respetan fronteras. Trabajar en conjunto es la forma en que protegemos a las personas”.

Países Bajos intentará repatriar a 2 enfermos de crucero por brote de hantavirus

Las autoridades neerlandesas intentarán repatriar a dos personas enfermas que se encuentran a bordo del crucero afectado por un presunto brote de hantavirus, que ya ha causado tres muertes, declaró el lunes el operador del barco.

En su primer comunicado publicado sobre la crisis, la firma Oceanwide Expeditions confirmó que se enfrenta a "una situación médica grave" a bordo del MV Hondius, que realizaba una travesía entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde.

El operador confirmó las tres muertes, dos de ellas a bordo y una después del desembarco. Un pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo y otros dos "necesitan atención médica urgente", precisó el operador.

Las autoridades neerlandesas han aceptado coordinar una operación conjunta destinada a organizar la repatriación de las dos personas que presentan síntomas a bordo del MV Hondius, desde Cabo Verde hacia Países Bajos", declaró Oceanwide Expeditions.

Tal repatriación dependería de varios factores, en particular de la autorización de las autoridades locales de Cabo Verde, precisó el comunicado.

La cancillería neerlandesa aún no ha respondido a consultas de AFP para confirmar los esfuerzos de repatriación.

El crucero se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde.

Aunque médicos locales se desplazaron a bordo para evaluar el estado de salud de los dos pasajeros enfermos, no se ha concedido ninguna autorización para evacuarlos a tierra.

El desembarco y el chequeo médico de todos los pasajeros requieren coordinación con las autoridades sanitarias locales, con las que mantenemos una estrecha consulta", apuntó el operador.

El hantavirus, una enfermedad generalmente transmitida al ser humano por heces de roedores, fue confirmado en el pasajero que se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Johannesburgo, precisó el operador.

Sin embargo, aún no se ha determinado si el virus fue el causante de las tres muertes, indicó Oceanwide Expeditions.

Tampoco se ha confirmado ningún caso de hantavirus en los dos pasajeros que presentan síntomas y que aún requieren atención a bordo del barco.

"La causa exacta y cualquier posible vínculo están siendo investigados en este momento", declaró la empresa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el domingo que se había confirmado un caso de infección por hantavirus y que había "otros cinco casos sospechosos".

Con información de AFP.

*mcam