Presidenta de la Comunidad de Madrid destaca inversiones de más de 7 mil 400 euros

En su segundo día de gira por México y luego del susto por el sismo de esta mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con empresarios españoles y mexicanos para ofrecer a la región como plataforma única de acceso al mercado europeo con “reglas seguras, estables y competitivas”.

En este marco, destacó las inversiones de compañías mexicanas que se han multiplicado en los últimos años.

México es uno de nuestros socios inversores, desde 2019 las empresas mexicanas han invertido más de 4 mil 600 millones de euros, generando más de 30 mil empleos en sectores como: alimentación, construcción, servicios financieros y tecnología. Madrid es también uno de los principales inversores aquí más de 7 mil 400 millones de euros, desde 2019.

Pero es que además formamos parte de la mejor alianza social, económica y cultural en estos momentos. Qué no darían otras culturas por tener lo que tenemos nosotros”, subrayó.

Defiende “la libertad sin apellidos”

Díaz Ayuso ha defendido lo que llamó “la libertad sin apellidos”, con una burocracia y fiscalidad “adecuadas, justas y no confiscatorias” con igualdad de condiciones para todos, en un Gobierno regional contrario a las redes clientelares de las subvenciones o los apoyos que “tienen que estar para el que no puede, no para el que no quiere”, dijo.

Cuando creo que un sector abusa del otro es cuando las cosas dejan de funcionar, por eso creo en las igualdades de oportunidades ante la ley y ahí es donde ese equilibrio lo puede proteger. Sin embargo, hay quienes especialmente con sus discursos gustan multiplicar la pobreza sobre la riqueza de su falta de gestión o para provocar una lucha de clases para que sean los ciudadanos los que tienen la culpa de los demás y nunca los responsables políticos.

Nosotros queremos que haya más riqueza y que no sea el estado el que decida, sino que sea el libre mercado y unas reglas justas y apropiadas las que den ese reparto”, sostuvo.

Ante integrantes de la Cámara Española de Comercio en México y la Cámara de Comercio de Madrid, la funcionaria madridista reconoció que en Madrid y en el resto de España miles de mexicanos han encontrado su nuevo hogar haciendo cada vez más grande la hispanidad, una forma alegre de ser y estar en el mundo de valores compartidos y de defensa de la libertad y la vida, aseveró.

En definitiva como todos ustedes saben en Madrid tienen su casa, así lo atestiguan los miles de mexicanos que llenan nuestras vidas de color, alegría y mestizaje, y no solo en el barrio Salamanca en todas partes, que conste. En el barrio Salamanca hay de todo y en todo Madrid y así es como nos gusta vivir mezcladitos es como tienen que funcionar las cosas, no todo tiene que ser salvaje, lo único salvaje es el azar de la vida”

En opinión de la también presidenta del Partido Popular en Madrid, “dar lecciones de economía y cultura” a México en esta visita sería “totalmente inapropiado”, al tratarse de una potencia “en todos los sentidos, con mayúsculas”.

En su oportunidad, Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara de Comercio España en México resaltó el positivo momento que vive la inversión española en México, al consolidarse en 2025 como el 2º inversor, después de los Estados Unidos con una mayor cercanía y optimismo hacia el futuro próximo.

Un fenómeno destacable de los últimos años es el idilio entre la sociedad mexicana y Madrid, los mexicanos no solo van a la comunidad de visita que está bien, van a invertir, van a emprender, van a quedarse y eso no es casualidad, el capital no tiene patria, tiene memoria y tiene instinto donde se le trata bien y por eso tiene memoria”.

Isabel Díaz Ayuso desarrollará una agenda de trabajo en México hasta el próximo 12 de mayo con reuniones en la Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya en Quintana Roo.

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