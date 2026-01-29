"Zar fronterizo" de Trump promete "reinstaurar la ley y el orden" en Mineápolis

El llamado “zar fronterizo” de Donald Trump, Tom Homan, se comprometió públicamente a “reinstaurar la ley y el orden” en Mineápolis, ciudad del norte de Estados Unidos sacudida desde principios de enero por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales durante operativos relacionados con la política antiinmigración.

En su primera comparecencia pública en Minesota, Homan afirmó que “la seguridad de la población es primordial”, y aseguró que el presidente Trump ordenó su despliegue para contener la crisis social y revisar la actuación de las fuerzas federales, en medio de protestas y señalamientos por uso excesivo de la fuerza.

Durante la conferencia, Homan admitió que “ciertas mejoras” son necesarias en la ejecución de las redadas migratorias, un reconocimiento poco habitual dentro de la actual administración.

El presidente Trump y yo hemos reconocido que se necesitan realizar ciertas mejoras, y se harán. De eso se trata exactamente lo que estoy haciendo aquí”, declaró.

El funcionario sostuvo que existen protocolos de conducta para los agentes federales y advirtió que quienes no actúen de manera profesional serán sancionados, en un intento por reducir la presión política y social sobre el gobierno federal.

Muertes que detonaron la crisis en Mineápolis

Las protestas se intensificaron tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años.

Renee Good , madre de tres hijos, murió el 7 de enero , tras recibir disparos dentro de su automóvil durante una redada.

, madre de tres hijos, murió el , tras recibir disparos dentro de su automóvil durante una redada. Alex Pretti , enfermero, falleció el 24 de enero , también por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una manifestación.

Videos difundidos en redes sociales muestran que Pretti fue abatido después de ser sometido en el suelo, lo que contradice la versión oficial que lo acusaba de representar una amenaza armada.

Gregory Bovino, el rostro de la política migratoria dura

En el centro de la controversia se encuentra Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, quien se ha convertido en la cara visible de la estrategia de deportaciones masivas de Trump.

Bovino fue quien encabezó la redada del 7 de enero en Mineápolis, donde murió Renee Good, y ha defendido públicamente a los agentes involucrados, incluso tras la muerte de Pretti.

Buen trabajo por parte de nuestras fuerzas al abatirlo antes de que pudiera hacerlo”, dijo Bovino en una entrevista con CNN, refiriéndose al enfermero fallecido.

Para el comandante, las verdaderas víctimas fueron los agentes, una postura que ha generado fuertes críticas de organizaciones civiles y expertos legales.

Críticas de expertos y alarma por el mensaje del gobierno

El académico César García Hernández, profesor de derecho migratorio en la Universidad Estatal de Ohio, considera que Bovino materializa la retórica más agresiva del gobierno federal.

Está convirtiendo la retórica de altos funcionarios en una realidad operativa”, afirmó en declaraciones a AFP.

El especialista advirtió que las acciones y discursos oficiales transmiten un mensaje preocupante:

No deja lugar a confusiones: la posición del gobierno de Trump es que no hay espacio para la disidencia en Estados Unidos, y ese es un planteamiento aterrador”.

Las muertes de civiles estadounidenses en redadas migratorias han abierto un debate nacional sobre el uso de la fuerza, la legalidad de los operativos del ICE y el respeto a los derechos humanos, incluso de ciudadanos no migrantes.

Mientras Tom Homan promete correcciones internas, las protestas continúan y Mineápolis vuelve a colocarse como epicentro del conflicto entre seguridad, migración y libertades civiles en Estados Unidos.

