“Tendré el honor de tomar la isla”; Trump escala amenazas

WASHINGTON.– En medio de presión contra Cuba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que sería “un gran honor” tomar la isla.

“Pienso que Cuba está viendo su fin. Llevo toda la vida oyendo de Estados Unidos y Cuba. Yo sí creo que tendré el honor de tomar Cuba. Sería un gran honor”, afirmó el mandatario en el Salón Oval de la Casa Blanca al término de la sesión de firma de la orden ejecutiva antifraude.

Ante la pregunta directa de un periodista sobre qué significaba exactamente “tomar Cuba”, Trump no descartó ninguna vía.

Dijo que podría ser una liberación o una toma en sentido más amplio, y calificó a Cuba como “una nación muy debilitada”.

Sin embargo, el republicano no precisó mecanismos, plazos ni acciones concretas.

En tanto, el gobierno estadunidense presiona para que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de las negociaciones que sostienen ambos países, informó ayer el diario The New York Times.

Al margen de la salida de Díaz-Canel, quien llegó al poder en 2018, el actual gobierno comunista se mantendría en su lugar, según el diario.

“Según estas fuentes, los estadunidenses han hecho saber a los negociadores cubanos que el presidente debe irse, pero dejan en manos de los cubanos la decisión sobre la continuación de los acontecimientos”, señaló el diario neoyorquino, tras conversaciones con cuatro funcionarios ligados al diálogo entre ambas partes.

La presión del gobierno estadunidense para que haya un nuevo líder se produce mientras la isla enfrenta apagones generalizados en medio de un devastador embargo petrolero impuesto por la administración Trump.

“Remover al jefe de Estado de Cuba permitiría cambios estructurales en la economía de un país que el señor Díaz-Canel, a quien los funcionarios (de Trump) consideran de línea dura, difícilmente apoyaría”, sostuvo un funcionario al periódico estadunidense.

Díaz-Canel reconoció el viernes pasado que ambos gobiernos mantienen negociaciones, aunque reveló poco sobre la naturaleza de estas conversaciones.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, Donald Trump ha arremetido contra los líderes de izquierda en América Latina, y el 3 de enero arrestó a Nicolás Maduro.