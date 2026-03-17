Trump condiciona acuerdo con Cuba a la salida de Díaz-Canel, revela NYT

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, está presionando para que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder como parte de las negociaciones en curso entre ambos países, según reveló el diario The New York Times.

De acuerdo con el reporte, funcionarios estadounidenses han planteado a los negociadores cubanos la necesidad de un cambio en el liderazgo político de la isla, aunque sin exigir una transformación inmediata del sistema comunista.

Fuentes citadas por el medio señalan que Washington deja en manos del propio gobierno cubano la forma en que se desarrollaría una eventual transición.

Cuba confirma diálogo, pero sin detalles

El propio Díaz-Canel reconoció recientemente que existen conversaciones entre ambos gobiernos, aunque evitó precisar los temas abordados o el alcance de las negociaciones.

Este reconocimiento marca un giro respecto a posturas previas, donde La Habana negaba contactos formales con Washington o condicionaba cualquier diálogo al respeto mutuo y la soberanía nacional.

La presión de Estados Unidos se produce en un contexto de crisis económica y energética severa en Cuba, agravada por restricciones al suministro de petróleo impulsadas por la administración Trump.

Estas medidas han derivado en apagones masivos y deterioro del sistema eléctrico, afectando la vida cotidiana de millones de cubanos y debilitando la estabilidad del gobierno.

Analistas citados por medios internacionales consideran que la eventual salida de Díaz-Canel podría abrir la puerta a reformas estructurales en la economía cubana, actualmente limitada por un modelo centralizado.

Donald Trump, presidente de EU. AFP

Trump eleva el tono: “Tomar Cuba”

En paralelo a las negociaciones, Donald Trump ha intensificado su discurso sobre la isla. El mandatario afirmó recientemente que espera tener el “honor de tomar Cuba”, en declaraciones que reflejan una postura más agresiva hacia el gobierno cubano.

Estas declaraciones se suman a una estrategia más amplia de presión sobre gobiernos de izquierda en la región.

La ofensiva diplomática y económica de Washington ocurre tras cambios significativos en América Latina, incluida la captura del líder venezolano Nicolás Maduro a inicios de 2026, lo que modificó el equilibrio político en la región.

Actualmente, Estados Unidos mantiene interlocución con Delcy Rodríguez, quien funge como figura clave en el nuevo escenario venezolano.

Este contexto refuerza la estrategia estadounidense de reconfiguración política en el hemisferio.

El posible relevo de Díaz-Canel se perfila como un punto crítico en la relación bilateral. Mientras Washington busca impulsar cambios políticos, el gobierno cubano insiste en mantener su soberanía y evitar injerencias externas.

La evolución de estas negociaciones podría definir no solo el futuro político de la isla, sino también el equilibrio geopolítico en América Latina en los próximos años.

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