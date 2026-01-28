Suspenden a agentes del ICE implicados en muerte de Alex Pretti en Mineápolis

Dos agentes federales de migración implicados en la muerte a tiros de Alex Pretti en Mineápolis fueron suspendidos de sus funciones, reportaron este miércoles medios estadunidenses, mientras las críticas contra el presidente Donald Trump incrementan por defender a los funcionarios del ICE.

El diario The New York Times detalló que se trata al momento de los dos agentes que estuvieron directamente involucrados en el asesinato del enfermero de 37 años, a quien le dispararon por la espalda al menos 10 balas luego de ser inmovilizado en el suelo por varios agentes del ICE.

El asesinato de Alex Pretti incrementó la indignación en EU por la actuación de ICE. AFP

Se trata de un protocolo estándar", afirmó un portavoz del ICE a la AFP.

Hasta el momento se desconoce si habrá alguna sanción para los otros agentes del ICE que ayudaron para someter y sujetar a Alex Pretti, quien terminó por desplomarse luego de recibir los múltiples impactos de bala, lo que incrementó la indignación y las protestas contra los agentes migratorios y las redadas que están llevando a cabo tras registrarse la segunda muerte de un estadunidense a manos de ellos.

De acuerdo con un funcionario, los dos agentes que le dispararon a Alex Pretti han estado de baja desde el tiroteo, lo cual no había sido relevado por la Casa Blanca previamente, detalló el The New York Times.

Decenas de personas dejaron flores, veladoras y ofrendas en el lugar en el que Alex Pretti fue asesinado por el ICE. AFP

La muerte del enfermero ocurrió después de la de Renee Good, otra estadunidense de la misma edad, quien fue atacada por la policía de inmigración el pasado 7 de enero también en Mineápolis.

Trump lanza advertencia a alcalde de Mineápolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles al alcalde de Mineápolis, donde dos ciudadanos fueron abatidos por agentes federales de inmigración, que está "jugando con fuego" cuando cuestiona su política migratoria.

Esa ciudad de unos 400 mil habitantes sigue conmocionada por la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido por agentes de la policía fronteriza (CBP), después de que Renee Good, otra estadounidense de la misma edad, muriera a manos de la policía de inmigración (ICE) el 7 de enero.

Personas hicieron un memorial con flores, veladoras y fotos para Alex Pretti en Mineápolis. AFP

Pese a que la administración de Trump pareció tratar de calmar la tensa situación, el presidente arremetió este miércoles contra el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, quien afirmó el martes en X, antes Twitter, que "no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración".

¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?", reaccionó Trump en su plataforma Truth Social.

Pero Frey subió la apuesta poco después al señalar, nuevamente en X: "El trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración".

Con información de AFP

