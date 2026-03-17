Israel afirma que eliminó al jefe de seguridad iraní Alí Larijani, clave del poder

El gobierno de Israel aseguró este martes que su ejército eliminó a Alí Larijani, una de las figuras más influyentes del aparato político iraní, junto con el general Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien afirmó que ambos dirigentes fueron abatidos durante una operación nocturna. Según sus declaraciones, el jefe del Estado Mayor confirmó la muerte de quienes calificó como pilares del sistema de seguridad de Irán.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente el fallecimiento de Alí Larijani. De hecho, sus cuentas en redes sociales publicaron una nota manuscrita poco después del anuncio, lo que ha generado dudas sobre la veracidad del operativo.

El mensaje difundido no hace referencia directa al supuesto ataque, sino que rinde homenaje a marineros iraníes fallecidos tras el hundimiento de la fragata Dena en el océano Índico.

Este silencio oficial refuerza la incertidumbre en torno a uno de los acontecimientos más delicados en la actual escalada regional.

Quién era Alí Larijani: operador clave del régimen iraní

Alí Larijani fue durante décadas una pieza estratégica dentro de la estructura de poder iraní. Su trayectoria incluye cargos de alto nivel que lo posicionaron como uno de los principales ideólogos del sistema.

Entre sus responsabilidades más relevantes destacan su papel como jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, presidente del Parlamento y negociador del programa nuclear iraní. También tuvo una participación activa durante la Guerra Irán-Irak.

Su perfil combinaba formación académica en matemáticas y filosofía con una amplia experiencia política y militar.

El humo se eleva desde la aldea libanesa de Khiam tras un ataque israelí, visto desde la Alta Galilea . AFP

Escalada tras la muerte de Alí Jamenei

El anuncio de Israel ocurre en un contexto de máxima tensión, luego de la muerte del líder supremo Alí Jamenei al inicio de la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

El primer ministro Benjamin Netanyahu respaldó la operación y aseguró que continuará la estrategia de eliminación selectiva contra altos mandos iraníes.

De acuerdo con Katz, las fuerzas israelíes tienen instrucciones de “perseguir sin descanso” a los líderes del régimen iraní, lo que anticipa una posible intensificación del conflicto.

Días antes del anuncio, Larijani había lanzado una advertencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje publicado en redes sociales, el político iraní aseguró que Irán no teme las amenazas estadounidenses y advirtió a Trump que “se cuide de no ser eliminado”.

Además, el dirigente había declarado que su país estaba preparado para enfrentar una “guerra prolongada”, reforzando el tono desafiante del discurso oficial iraní.

La posible muerte de Larijani se suma a una serie de घटनos que han elevado la tensión geopolítica en Medio Oriente, en particular entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Analistas consideran que, de confirmarse, este hecho representaría un golpe significativo al núcleo estratégico iraní, aunque también podría detonar una respuesta más agresiva por parte de Teherán.

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