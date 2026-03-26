La Unión Europea investiga a Snapchat por presunta falla en prevención de captación pederasta

La red social Snapchat, propiedad de la empresa tecnológica estadounidense Snap Inc., enfrenta una investigación de la Unión Europea (UE) por presuntas deficiencias en la prevención de la captación de menores con fines sexuales y la venta de productos ilegales.

La investigación se lleva a cabo en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que exige a las grandes plataformas en línea implementar medidas más estrictas contra contenidos ilegales y nocivos. El incumplimiento puede derivar en sanciones de hasta el 6% de la facturación anual global de la compañía.

Señalamientos de la Comisión Europea

La responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, afirmó en un comunicado: “Desde la captación y la exposición a productos ilegales hasta la configuración de cuentas que socava la seguridad de los menores, Snapchat parece haber pasado por alto que la Ley de Servicios Digitales exige altos estándares de seguridad para todos los usuarios”.

La Comisión Europea sospecha que Snapchat no cuenta con medidas suficientes para evitar que los niños sean contactados por usuarios con fines de explotación sexual o actividades delictivas. Además, señaló que las herramientas de moderación de contenidos de la empresa serían ineficaces para impedir la difusión de información que dirige a los usuarios hacia la venta de drogas o productos sujetos a restricciones de edad, como cigarrillos electrónicos y alcohol.

Respuesta de Snapchat

Un portavoz de la compañía aseguró que la plataforma revisa y refuerza continuamente sus medidas de seguridad. “Hasta la fecha hemos cooperado plenamente con la Comisión —colaborando de forma proactiva, transparente y de buena fe para cumplir los elevados estándares de seguridad de la DSA— y seguiremos haciéndolo a lo largo de esta investigación”, declaró.

La Comisión Europea informó que asumirá una investigación iniciada por los reguladores neerlandeses en septiembre pasado, relacionada con la venta de cigarrillos electrónicos a menores a través de Snapchat.

Los puntos en los que se ha enfocado la investigación se encuentran la herramienta de verificación de edad mediante autodeclaración, considerada insuficiente; la configuración predeterminada de las cuentas, señalada como inadecuada para proteger a los menores, y los mecanismos para denunciar los llamados “patrones oscuros” en el diseño de la aplicación, que podrían inducir a los usuarios a tomar decisiones contrarias a su seguridad.

Con información de Reuters.