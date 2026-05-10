Irán amenza a los aliados de EU: les resultará difícil cruzar estrecho de Ormuz

El ejército de Irán advirtió el domingo que los países que apliquen las sanciones estadounidenses contra la República Islámica tendrán dificultades para cruzar el estrecho de Ormuz, un paso marítimo de gran importancia estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

El gobierno estadounidense anunció el 1 de mayo nuevas sanciones contra los intereses iraníes y advirtió de represalias a los buques que paguen a las autoridades de Teherán para atravesar este estrecho.

"Hemos establecido un nuevo dispositivo jurídico y de seguridad en el estrecho de Ormuz. A partir de ahora, todo buque que desee cruzarlo deberá coordinarse con nosotros", recordó Mohamad Akraminia, responsable del ejército, a la agencia de noticias oficial IRNA.

Foto: Reuters.

Este dispositivo "ya en vigor" aportará "ventajas en los planos económico, de seguridad y político", añadió.

"Los países que se pongan del lado de Estados Unidos imponiendo sanciones a la República Islámica de Irán sin duda se enfrentarán a dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz", amenazó.

Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

El tráfico se ve limitado, por un lado, por el bloqueo estadounidense impuesto a los puertos iraníes y, por otro, por las restricciones impuestas por Teherán, que autoriza a cuentagotas el paso por el estrecho.

Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, había amenazado el sábado en X a los países aliados de Estados Unidos en relación con un proyecto de resolución de la ONU.

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Estados Unidos y varios países del Golfo instaron el jueves al Consejo de Seguridad de la ONU a exigir que Irán deje de "impedir" la navegación en este estrecho.

Estados Unidos y Bahréin presentaron un proyecto de resolución en ese sentido pero Rusia, aliada de Teherán, señaló que está dispuesta a bloquear el texto.

Hamidreza Hajibabaei, vicepresidente del Parlamento iraní, anunció el 23 de abril que Teherán había recibido sus primeros ingresos procedentes de los derechos de paso por el estrecho de Ormuz.

Con información de AFP.

*mcam