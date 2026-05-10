Delcy Rodríguez llega a La Haya para defender a Venezuela en la disputa con Guyana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este domingo a Países Bajos para encabezar la defensa venezolana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la histórica disputa territorial con Guyana por el territorio del Esequibo, una región rica en petróleo, minerales y recursos naturales que ambos países reclaman desde hace más de un siglo.

El viaje de Rodríguez representa uno de los movimientos diplomáticos más relevantes del actual gobierno venezolano y coincide con el cierre de la fase de audiencias orales previstas para este lunes 11 de mayo en La Haya. La mandataria chavista aseguró, a su llegada, que Venezuela acudió a “defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra” de 1966 y reiteró que “Venezuela es la única titular del Esequibo”.

La controversia territorial se remonta al laudo arbitral de 1899, que otorgó el control de la región a la entonces Guayana Británica. Georgetown sostiene que el fallo definió de manera definitiva la frontera y considera que Caracas debe respetarlo. Sin embargo, el gobierno venezolano argumenta que aquel arbitraje fue fraudulento y producto de acuerdos políticos entre representantes británicos y actores internacionales de la época.

Acuerdo de Ginebra vuelve al centro de la disputa

La estrategia venezolana en la CIJ se apoya principalmente en el Acuerdo de Ginebra de 1966, documento que Caracas considera el único marco jurídico válido para resolver la controversia territorial mediante negociaciones bilaterales y no a través de una sentencia judicial internacional.

Durante las audiencias, el representante venezolano ante la corte, Samuel Moncada, insistió en que Venezuela no reconoce la jurisdicción del tribunal para resolver asuntos relacionados con su integridad territorial. “Las cuestiones relativas a la soberanía venezolana no pueden ser sometidas a mecanismos de terceros”, sostuvo la delegación venezolana.

La posición venezolana también fue respaldada por el canciller Yván Gil, quien afirmó que la participación en las audiencias “no implica reconocimiento alguno” de la autoridad de la corte sobre el litigio.

Punto estratégico por petróleo y recursos naturales

La región del Esequibo abarca cerca de 160.000 kilómetros cuadrados y representa más del 70% del territorio administrado actualmente por Guyana. En los últimos años, la zona adquirió un enorme valor estratégico tras importantes descubrimientos de petróleo y gas frente a sus costas, lo que incrementó la tensión entre ambos países.

El gobierno guyanés ha solicitado a la CIJ que ratifique la validez del laudo arbitral de 1899 y rechace definitivamente las reclamaciones venezolanas. Guyana sostiene que la disputa amenaza su estabilidad territorial y su desarrollo económico, especialmente en momentos en que el país se ha convertido en uno de los mayores productores emergentes de crudo en América Latina.

La presencia de Delcy Rodríguez en Europa también ocurre en medio de un escenario político especialmente delicado para Venezuela tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a comienzos de 2026, situación que modificó por completo el equilibrio político interno y aumentó la presión internacional sobre Caracas.

Aunque varios países todavía mantienen reservas sobre la legitimidad del gobierno interino encabezado por Rodríguez, la administración chavista busca utilizar la defensa del Esequibo como un eje de cohesión nacional y como símbolo de soberanía frente a la comunidad internacional.

La decisión final de la CIJ podría tardar varios meses. Sin embargo, el caso ya se ha convertido en uno de los litigios territoriales más importantes de América Latina y en un nuevo foco de tensión geopolítica en la región.

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