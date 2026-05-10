Respuesta de Irán a EU vía Pakistán se centra en un eventual cese de hostilidades

Irán entregó formalmente su respuesta a la más reciente propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra de agresión contra la República Islámica. De acuerdo con una fuente familiarizada con las negociaciones citada por IRNA, la respuesta iraní fue presentada a través de mediadores paquistaníes y se concentra exclusivamente en un eventual cese de hostilidades.

La fuente explicó que la actual fase de conversaciones está enfocada únicamente en detener la confrontación regional, sin que hasta ahora existan avances significativos sobre otros temas de seguridad o sanciones.

El conflicto se mantiene bajo una frágil tregua desde el pasado 8 de abril, cuando Pakistán logró negociar un alto el fuego entre Teherán y Washington tras casi 40 días de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Sin embargo, los contactos posteriores celebrados en Islamabad terminaron sin resultados concretos.

Teherán advierte que terminó la “moderación”

La retórica iraní subió de tono después de que el portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, Ebrahim Rezaei, advirtiera que cualquier agresión estadounidense contra embarcaciones iraníes tendrá consecuencias inmediatas.

Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses”, escribió el legislador en la red social X.

Las declaraciones coinciden con la creciente militarización del Golfo Pérsico y con la decisión de Washington de ampliar las sanciones contra intereses iraníes anunciadas el pasado 1 de mayo. La Casa Blanca también advirtió sobre posibles represalias contra embarcaciones que paguen tarifas a Teherán para cruzar el estrecho de Ormuz.

En respuesta, el responsable militar iraní Mohamad Akraminia declaró a IRNA que cualquier buque que pretenda atravesar esa vía marítima “deberá coordinarse” con Irán. La advertencia encendió las alarmas internacionales debido a que por Ormuz circula una parte sustancial del comercio mundial de hidrocarburos.

El portavoz de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní advirtió a Estados Unidos ese mismo día contra cualquier ataque a buques en aguas del Golfo, afirmando que la moderación de Irán había terminado. AFP

Nuevos incidentes militares en el Golfo

La tensión también se trasladó al terreno marítimo. Una agencia británica de seguridad informó que un proyectil de origen desconocido impactó contra un barco frente a las costas de Catar, provocando un incendio menor que posteriormente fue controlado sin víctimas.

La agencia UKMTO señaló que el incidente ocurrió a 23 millas náuticas al noreste de Doha y afectó a un granelero comercial. Aunque todavía no existe una atribución oficial del ataque, el episodio se suma a la cadena de incidentes registrados en la región durante las últimas semanas.

Por otro lado, Corea del Sur confirmó que uno de sus buques de carga fue atacado recientemente en el estrecho de Ormuz por dos aeronaves no identificadas, generando llamas y humo a bordo. El Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano evitó precisar quién estaría detrás de la agresión.

Mientras tanto, Kuwait informó este domingo sobre la detección de varios drones hostiles en su espacio aéreo. El Estado Mayor del Ejército kuwaití indicó que las aeronaves fueron neutralizadas conforme a los protocolos militares establecidos, aunque tampoco detalló su origen.

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El liderazgo iraní redefine la estrategia militar

En paralelo a las tensiones diplomáticas, la televisión estatal iraní informó que el jefe del mando central militar, Alí Abdollahi, sostuvo una reunión con el líder supremo Mojtaba Jamenei para discutir “nuevas directrices y orientaciones” relacionadas con la continuación de las operaciones militares.

Jamenei no ha reaparecido públicamente desde marzo, después de asumir el liderazgo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, ocurrida durante los ataques iniciales del conflicto.

La crisis regional también mantiene abiertos otros frentes. El Ejército israelí aseguró que varios drones explosivos lanzados por Hezbolá impactaron en el norte de Israel, dejando un reservista gravemente herido y otros dos soldados con lesiones menores.

Horas antes, Hezbolá había afirmado haber atacado posiciones militares israelíes en represalia por los nuevos bombardeos sobre el sur de Líbano. Las autoridades libanesas reportaron al menos nueve muertos, incluida una niña, tras ataques registrados en Saksakiyé.

La situación confirma que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa expandiéndose a distintos escenarios regionales, mientras las negociaciones impulsadas por Pakistán siguen sin ofrecer garantías de estabilidad duradera.

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