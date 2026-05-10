Uno de los cinco franceses repatriados de crucero con hantavirus presenta ‘síntomas’

Francia confirmó que uno de los pasajeros repatriados desde Tenerife presentó síntomas compatibles con hantavirus, durante el vuelo de evacuación. El caso elevó la tensión internacional mientras continúa el complejo operativo coordinado por España, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios gobiernos europeos.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que cinco ciudadanos franceses fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto tras aterrizar en territorio francés.

Uno de ellos presentó síntomas en el avión”, declaró el jefe del Gobierno francés, quien además anunció la emisión de un decreto especial para reforzar las medidas sanitarias relacionadas con el operativo.

El pasajero forma parte del grupo evacuado desde el crucero Hondius, embarcación que partió el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, y que posteriormente registró un brote del virus que dejó al menos tres pasajeros fallecidos.

Operativo internacional bajo máxima vigilancia

La evacuación de los cerca de 150 ocupantes del crucero se desarrolla en Tenerife bajo estrictos protocolos epidemiológicos. Los pasajeros descendieron del barco en pequeños grupos vestidos con trajes de protección biológica azules y fueron trasladados en lanchas hasta el puerto de Granadilla, donde posteriormente abordaron autobuses militares rumbo al aeropuerto.

Las imágenes del operativo mostraron vehículos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) con barreras sanitarias entre conductores y pasajeros, así como estaciones de desinfección y cambio de vestimenta antes de abordar los vuelos gubernamentales.

Los primeros evacuados fueron ciudadanos españoles, franceses y canadienses. También despegó un avión neerlandés con pasajeros de distintas nacionalidades, entre ellos un argentino y un guatemalteco.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, confirmó que el último vuelo de evacuación, con destino a Australia, partirá este lunes.

OMS intenta frenar la alarma global

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se trasladó personalmente a Tenerife para supervisar la operación y enviar un mensaje de calma frente a la creciente preocupación internacional.

Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid”, afirmó Ghebreyesus durante una comparecencia ante medios internacionales.

El funcionario insistió en que el riesgo sanitario para la población general continúa siendo bajo y destacó la coordinación entre autoridades españolas, organismos europeos y equipos médicos internacionales.

Hasta el momento, la OMS mantiene un balance oficial de seis casos confirmados entre ocho sospechosos. Entre las víctimas mortales figuran una pareja neerlandesa y una ciudadana alemana.

Virus raro y sin vacuna

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente transmitida habitualmente por contacto con roedores infectados, aunque ciertas variantes pueden propagarse excepcionalmente entre personas.

Las investigaciones apuntan a que el primer contagio habría ocurrido antes del embarque, posiblemente durante un viaje realizado en Argentina y Chile. Posteriormente, el virus se habría expandido dentro del crucero.

Pese a ello, las autoridades españolas subrayaron que no se detectó presencia de roedores a bordo del barco, uno de los principales factores que mantiene bajo estudio el origen exacto de la transmisión.

Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico contra la enfermedad, por lo que las medidas preventivas y el aislamiento continúan siendo fundamentales para evitar nuevos contagios.

El crucero permanece fondeado sin tocar tierra frente al puerto de Granadilla por petición expresa del Gobierno de Canarias, que manifestó públicamente sus reservas sobre el operativo.

El presidente regional, Fernando Clavijo, aseguró que las autoridades canarias no permitirán riesgos innecesarios para la población local.

Con mi autorización y connivencia no voy a poner en peligro a la población”, afirmó.

Pese a las críticas regionales, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió la respuesta sanitaria de España y aseguró que el país actúa “con ejemplaridad y eficacia”.

Si el operativo continúa según lo previsto, el Hondius zarpará este lunes rumbo a Países Bajos, donde será completamente desinfectado bajo supervisión internacional.

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