Donald Trump incorpora a líderes tecnológicos a consejo de IA

La Casa Blanca anunció el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designará a los directores ejecutivos de Meta, Oracle y Nvidia para integrar un nuevo consejo de asesoría tecnológica. Mark Zuckerberg, Larry Ellison y Jensen Huang se sumarán a un grupo de 13 miembros que tendrá como misión orientar las políticas de inteligencia artificial y otros temas estratégicos.

En el mismo consejo figuran también Sergey Brin, cofundador de Google, y Lisa Su, presidenta ejecutiva de AMD. De acuerdo con el comunicado oficial, el organismo forma parte del Consejo Asesor Presidencial sobre Ciencia y Tecnología (PCAST, por sus siglas en inglés), que podría ampliarse hasta 24 integrantes según un decreto emitido en enero del año pasado.

Se espera que el consejo desempeñe un papel clave en la definición de la estrategia de Washington frente a la competencia global en inteligencia artificial. El énfasis estará en la rivalidad con China, donde las empresas respaldadas por el Estado han desarrollado capacidades avanzadas en este sector.

La administración Trump busca consolidar un frente de colaboración con los principales líderes de la industria tecnológica, en un momento en que la IA se ha convertido en un eje central de la seguridad nacional y la competitividad económica de Estados Unidos.

Con información de Reuters.