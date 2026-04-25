Donald Trump reconoció al servicio de seguridad tras tiroteo en cena con periodistas

Tras el tiroteo registrado en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en la que se encontraba Donald Trump, el mandatario dio un mensaje a la nación en la cual informó que el tirador fue capturado e informó que trataba de un hombre proveniente de California.

A través de su cuenta de Truth Social, el presidentedio a conocer al tirador: Cole Thomas Allen, de 31 años.

No dio a conocer posibles motivos del ataque. El presidente descartó que el ataque esté relacionado a la guerra que Estados Unidos sostiene contra Irán. "Esta gente está loca y hay que lidiar con ello, es gente enferma", sentenció.

Trump compartió imágenes de la captura del atacante en la cena de con corresponsales de la Casa Blanca. Especial.

Trump describe al atacante de la cena de corresponsales como un "lobo solitario".

También dio a conocer que el atacante portaba varias armas e hirió de bala a uno de los agentes de seguridad en el evento, el cual se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas.

No permitiremos que nadie amedrente a nuestra nación", dijo Trump.

El mandatario reconoció el actuar de los servicios se de seguridad.

Donald Trump confirmó que la cena seria reagendada para 30 días en el futuro.

A pregunta expresa, el presidente mencionó que él había estudiado "asesinatos" y aseguró que son las personas que hacen cambios (refiriéndose a él) los que son objetivo de etaques.