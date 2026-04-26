Atacante en cena de corresponsales iba por funcionarios del gobierno de EU

El fiscal general interino, Todd Blanche, confirmó que la información preliminar apunta a que el sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales en la Casa Blanca, “tenía como objetivo a miembros del gobierno, probablemente incluido el presidente”. En declaraciones a programas televisivos como Meet the Press y a la cadena CBS, Blanche subrayó que la investigación aún se encuentra en una fase inicial, aunque los indicios son consistentes.

“Parece que de hecho se propuso atacar a personas que trabajan en el gobierno”, afirmó el funcionario, quien se encontraba en el lugar de los hechos junto a Trump y cientos de invitados cuando se desató el caos.

El incidente ocurrió en el salón de baile del hotel Washington Hilton, sede tradicional de la cena de la White House Correspondents' Association. Según los primeros reportes, el sospechoso intentó abalanzarse hacia el interior del recinto portando armas de fuego y cuchillos.

La respuesta de seguridad fue inmediata. El atacante fue reducido en medio de una escena caótica que incluyó disparos. Mientras tanto, Trump fue evacuado de forma urgente del escenario, y los asistentes —entre periodistas, funcionarios y figuras públicas— buscaron refugio bajo las mesas.

Cole Tomas Allen, perfil del sospechoso

Las autoridades han identificado preliminarmente al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de California. De acuerdo con fuentes citadas por The Associated Press, el individuo habría viajado en tren desde Los Ángeles hasta Chicago y posteriormente a Washington, donde se registró como huésped en el mismo hotel donde se celebraba la gala.

Los investigadores sostienen que el sospechoso adquirió las armas en los últimos dos años y que actuó presuntamente en solitario. Además, han revisado sus dispositivos electrónicos y escritos, los cuales refuerzan la hipótesis de que su objetivo eran figuras del Gobierno.

Un sospechoso que no coopera

Uno de los elementos que complica la investigación es la falta de colaboración del detenido. Según Blanche, el acusado “no está cooperando activamente”, lo que limita la posibilidad de esclarecer rápidamente sus motivaciones y posibles conexiones.

Por el momento, no existe evidencia concluyente que vincule el intento de ataque con actores internacionales, aunque las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Se prevé que el sospechoso enfrente múltiples cargos en las próximas horas.

El intento de atentado ha provocado reacciones inmediatas tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Líderes internacionales han condenado el incidente y expresado su preocupación por el clima de polarización política.

Entre ellos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se sumó a las muestras de rechazo. El episodio reabre el debate sobre la protección de altos funcionarios y el incremento de la violencia política en el país.

La cena anual de corresponsales de la Casa Blanca es considerada una de las citas más relevantes en Washington, donde confluyen poder político, prensa y sociedad civil. El ataque frustrado no solo pone en entredicho los protocolos de seguridad, sino también el clima de estabilidad institucional.

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