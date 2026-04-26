40 años de Chernóbil: Papa León XIV dice que la energía atómica sólo debe usarse para la paz

En el marco del 40º aniversario del desastre nuclear de Accidente de Chernóbil, el papa León XIV lanzó este domingo un llamado contundente a la comunidad internacional: el uso de la energía atómica debe limitarse exclusivamente a fines pacíficos y orientados al bienestar de la humanidad.

Desde el Vaticano, al término de la oración del Regina Coeli en la plaza de San Pedro, el pontífice subrayó el impacto histórico de la tragedia ocurrida el 26 de abril de 1986 en Ucrania, considerada el peor accidente nuclear civil de la historia. “Ha marcado la conciencia de la humanidad”, afirmó, al tiempo que la calificó como una advertencia permanente sobre los riesgos del avance tecnológico sin control ético.

El mensaje papal se centró en la necesidad de reforzar el discernimiento y la responsabilidad en la toma de decisiones a nivel internacional.

Espero que en todos los niveles de toma de decisiones prevalezcan siempre el discernimiento y la responsabilidad, para que cada uso de la energía atómica esté al servicio de la vida y la paz”, expresó.

El líder de la Iglesia católica también invitó a encomendar a las víctimas del desastre a la misericordia divina, recordando que, cuatro décadas después, aún persisten sus consecuencias en la salud y el medio ambiente.

Chernóbil: una herida abierta en la historia

La explosión del reactor en la central nuclear de Chernóbil provocó una nube radiactiva que se extendió por gran parte de Europa, generando efectos devastadores. Las cifras de víctimas siguen siendo objeto de debate: un informe de la Organización de las Naciones Unidas estimó en 2005 unas 4,000 muertes confirmadas y previstas en los países más afectados, mientras que la organización Greenpeace elevó esa cifra a cerca de 100,000 en un informe posterior.

Además, alrededor de 600,000 personas —conocidas como “liquidadores”— participaron en las labores de contención y limpieza, muchas de ellas expuestas a niveles extremadamente altos de radiación.

El pronunciamiento de León XIV plantea una reflexión de fondo sobre el papel de la tecnología en el mundo contemporáneo.

Sigue siendo una advertencia sobre los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más poderosas”, advirtió.

El Papa insistió en que el desarrollo científico debe ir acompañado de principios éticos sólidos, especialmente en ámbitos como la energía nuclear, donde los riesgos pueden tener consecuencias irreversibles.

Reflexión sobre el Evangelio del día

Antes del Regina Coeli, León XIV también ofreció una reflexión sobre el Evangelio del día (Juan 10,1-10), en la que comparó a Jesucristo con un pastor que guía y protege a sus ovejas. “Jesús nos conoce, nos llama por nuestro nombre, nos guía y viene a buscarnos cuando nos perdemos”, explicó.

El pontífice utilizó esta imagen para advertir sobre los “ladrones” que amenazan la dignidad humana, en una referencia que amplió hacia conflictos bélicos, explotación de recursos y otras formas de injusticia global. “No hacen más que robarnos a todos la posibilidad de un futuro de paz y serenidad”, señaló.

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