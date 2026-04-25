Tiroteo en cena de Donald Trump con periodistas; al menos cinco detonaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado por la noche de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado un arma de fuego.

El evento anual se celebraba en un hotel de Washington con cientos de invitados. De acuerdo a lo que se pudo observar en la transmisión del evento, se escucharon cinco o seis detonaciones.

Extraoficialmente se reporta la detención del tirador. Hasta ahora no se reportan heridos ni víctimas mortales.

Otros funcionarios del Gobierno de Trump que asistían a la cena también fueron evacuados tras un fuerte alboroto y ruido cerca del salón de baile del hotel donde se celebraba la cena.

Minutos después de ataque, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social que el tirador fue detenido y que él quería que el evento continuara, pero que seguirán las instrucciones de las autoridades de seguridad.

Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero nos guiaremos completamente por las autoridades.

El presidente de Estados Unidos aseguró encontrarse bien, al igual que la primera dama y el vicepresidente. Especial.

La periodista Jacqui Heinrich escribió en cuenta de X que el presidente quiere continuar con la cena , pero que todos los asistentes están al pendiente de las instrucciones del Servicio Secreto.

Nos han informado desde su detalle de seguridad que alguien intentó pasar por los detectores de metales con un arma. El equipo de contraataque hizo su trabajo (no está claro qué significa eso) y el sujeto ahora está fuera del lugar.

La periodista asegura que el presidente Trump no corrió peligro gracias a la rápida evacuación que le realizaorn.

El Servicio Secreto tuvo que determinar si había alguna otra amenaza; nos están diciendo que no hay amenazas.

Muchos de los 2 mil 600 asistentes se pusieron a cubierto mientras los camareros huían hacia la parte delantera del salón de actos.

Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por los servicios de seguridad, Melania Trump pareció reaccionar ante algo en la multitud y mostraba una expresión de preocupación en su rostro, según una retransmisión en directo de CSPAN.

El jefe seguridad de la Casa Blanca confirmo las detonaciones que habrían sido realizado con un arma larga.

El Servicio Secreto informó que fue detenido un sospechoso por el aparente tiroteo en la cena de prensa con Trump.

Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por los servicios de seguridad, Melania Trump pareció reaccionar ante algo en la multitud y mostraba una expresión de preocupación en su rostro, según una retransmisión en directo de CSPAN.

Los organizadores del evento informaron que la cena continuará una vez que se restablezca el orden y que el presidente Trump regresará al evento. También se confirmó que el vicepresidente JD Vance se encuentra bien y fuera de peligro.

Se espera mensaje de Donald Trump.

Se trata del segundo tiroteo en el que se ve involucrado Donald Trump. El primer atentado en su contra ocurrió el sábado 13 de julio de 2024. El ataque tuvo lugar durante un mitin político al aire libre en Butler, Pensilvania. Los detalles clave del incidente incluyen:

Con información de AFP y Reuters.