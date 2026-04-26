Tiroteo en inmediaciones de Universidad de Indiana deja al menos nueve muertos

Un tiroteo registrado la madrugada de este domingo en la ciudad de Bloomington, Indiana dejó al menos nueve personas lesionadas, cinco de ellas por impactos o fragmentos de bala. El incidente, ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de Indiana, ha reavivado la preocupación por la violencia armada en espacios urbanos vinculados a actividades estudiantiles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Bloomington, los hechos se produjeron alrededor de las 12:25 de la madrugada en la cuadra 400 de East Kirkwood Avenue, una zona concurrida cercana al campus universitario. Agentes que vigilaban una multitud escucharon múltiples detonaciones, lo que provocó escenas de pánico entre los asistentes.

Las primeras investigaciones indican que el tiroteo se originó tras una pelea entre dos mujeres frente a un restaurante de la zona. En medio del altercado, varias personas sacaron armas de fuego y al menos dos individuos realizaron disparos, desatando la estampida.

Heridas de bala y lesiones en la huida

Las autoridades confirmaron que cinco personas resultaron heridas por proyectiles o fragmentos, mientras que las otras cuatro sufrieron lesiones leves —como raspones y cortes— al intentar escapar del lugar.

Entre las víctimas se encuentran mujeres jóvenes, incluida una menor de 17 años con fragmentos de bala en el pie y tobillo. Otra mujer, de 20 años, presentó una herida en la parte superior del torso, además de lesiones por metralla. Una tercera, de 18 años, sufrió impactos en la espinilla y el tobillo.

En total, seis personas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales locales, una en una patrulla policial y dos más por medios particulares.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones. Las autoridades continúan analizando grabaciones de cámaras de seguridad y videos captados por teléfonos móviles para identificar a los responsables.

Los investigadores han confirmado que al menos dos personas distintas dispararon armas durante el incidente. La policía mantiene abiertas varias líneas de investigación y ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos.

Activan sistema de alerta IU Notify

Tras el tiroteo, la Policía de Bloomington, en coordinación con la Oficina del Sheriff del condado de Monroe y la policía universitaria, logró dispersar a la multitud y asegurar la zona.

La alcaldesa de Bloomington, Kerry Thomson, destacó la rápida actuación de los cuerpos de seguridad y expresó su solidaridad con las víctimas. Asimismo, anunció que se ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa oficial.

Por su parte, la Universidad de Indiana activó su sistema de alerta IU Notify, recomendando a estudiantes y residentes refugiarse y evitar el área. Posteriormente, la institución aclaró que no se registraron disparos dentro del campus.

El incidente ocurrió tras las celebraciones de la tradicional carrera ciclista universitaria “Little 500”, un evento que atrae a grandes multitudes cada año. Aunque la zona recuperó la normalidad horas después, con escasos rastros visibles de lo ocurrido, el episodio deja una huella preocupante.

La combinación de eventos masivos, consumo de alcohol y la presencia de armas vuelve a situar el debate sobre la seguridad pública en el centro de la discusión en Estados Unidos.

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