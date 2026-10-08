Trump asegura que no atacará a Irán antes de las elecciones del 3 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país está manteniendo conversaciones productivas con Irán y que no lanzará un ataque contra la República Islámica antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.

"Estamos manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán", escribió Trump en una publicación en Truth Social. Agregó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes sigue vigente y que el petróleo circula por el estrecho de Ormuz.

No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre", afirmó Trump.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán en febrero y la guerra, con un costo mensual de 3 mil millones de dólares, se ha convertido en un tema clave en la campaña electoral estadounidense.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que esperaba que los precios del petróleo cayeran drásticamente tras las elecciones, pero los elevados precios de la gasolina y la guerra con Irán están lastrando considerablemente a los candidatos republicanos y amenazando su mayoría en el Congreso.

Irán y Estados Unidos han intercambiado propuestas en las últimas semanas con el objetivo de poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el transporte mundial de energía. Trump rechazó la última oferta de Teherán.

Plazo electoral que condiciona la guerra

La promesa de Trump llega después de que rechazara, el 26 de septiembre, el plan de siete días que Irán presentó a través de Catar para reabrir Ormuz.

Ese esquema incluía un alto el fuego regional, el levantamiento del bloqueo naval estadunidense, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos congelados, a cambio de reabrir el estrecho el sexto día y retomar las negociaciones nucleares el séptimo.

El Wall Street Journal reportó entonces que el mandatario evalúa reanudar los bombardeos después de las elecciones, mientras el canciller iraní, Abás Araqchi, sostuvo que las medidas exigidas a Washington ya figuraban en el protocolo de acuerdo firmado en junio.

El costo político de la guerra se mide hoy en las bombas de gasolina. El precio promedio nacional ronda los 4.48 dólares por galón, con un alza de 1.27 dólares en lo que va de 2026, y en Arizona, estado clave para el control de la Cámara de Representantes, el combustible cuesta 4.41 dólares, 39 por ciento más que hace un año.

Una encuesta de Fox News indica que 60 por ciento de los votantes considera grave el problema, y los demócratas lo han convertido en su principal argumento en distritos disputados, donde los republicanos se ven obligados a defender la gestión de Trump.

Ese desgaste se refleja en los sondeos a menos de un mes de la votación del 3 de noviembre, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara baja y 35 de los 100 del Senado.

Una encuesta de CBS News del 4 de octubre ubicó a los demócratas con 54 por ciento frente a 45 por ciento de los republicanos en el voto genérico para el Congreso, y la aprobación de Trump en 39 por ciento, con 61 por ciento de desaprobación.

La Cámara de Representantes está dividida hoy entre 218 republicanos y 214 demócratas, un margen que deja a la mayoría oficialista en riesgo.