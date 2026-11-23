La Comisión Europea abrió una investigación contra Coca-Cola Europacific Partners por presuntas prácticas que habrían limitado la competencia entre países, condicionado descuentos a distribuidores y encarecido las bebidas para los consumidores.

La Unión Europea (UE) abrió una investigación contra Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), el principal productor y embotellador de Coca-Cola en Europa, por posibles prácticas anticompetitivas que habrían restringido el comercio entre países y provocado precios más elevados para los consumidores.

La Comisión Europea sospecha que la compañía pudo haber abusado de su posición dominante en el mercado de bebidas, al establecer condiciones comerciales que dificultaban a supermercados y distribuidores adquirir productos en distintos mercados nacionales bajo mejores condiciones.

La investigación también busca determinar si estas prácticas obstaculizaron el comercio transfronterizo de refrescos carbonatados y bebidas deportivas dentro del bloque comunitario.

Estamos investigando si Coca-Cola levantó barreras entre los mercados nacionales, dificultando que los minoristas comprendan productos a través de las fronteras y obtengan mejores condiciones comerciales", declaró Teresa Ribera, comisaria europea de Competencia.

Coca-Cola y los descuentos para evitar exportaciones

Uno de los principales señalamientos de Bruselas apunta a que Coca-Cola Europacific Partners habría condicionado los descuentos mayoristas a que las bebidas adquiridas por los distribuidores no fueran exportadas a otros países de la Unión Europea.

La Comisión Europea también examinará si la empresa impidió que los distribuidores negociaran acuerdos de compra para varios países y, en su lugar, exigió contratos independientes para cada mercado nacional.

De confirmarse, estas condiciones comerciales podrían haber limitado la capacidad de supermercados y otros establecimientos para comparar precios, negociar mejores tarifas y adquirir productos fuera de sus mercados habituales.

La autoridad europea considera que estas prácticas pudieron reducir la competencia entre distribuidores y obstaculizar el funcionamiento del mercado único.

Bruselas advierte de precios más altos para los consumidores

La investigación no se limita a las relaciones comerciales entre la compañía y sus distribuidores. También analiza las posibles consecuencias para los consumidores europeos.

Según la Comisión, las presuntas restricciones podrían haber provocado precios más altos y una menor oferta de bebidas, al reducir las alternativas de compra y las posibilidades de conseguir mejores condiciones comerciales.

Ribera advirtió que los ciudadanos no deberían "pagar más" por una bebida "simplemente porque viven en un país de la UE y no en otro".

El caso pone bajo la lupa las condiciones de competencia en una de las industrias de consumo más importantes del mercado europeo y el funcionamiento de la distribución de bebidas entre los países del bloque.

¿Qué es Coca-Cola Europacific Partners?

Coca-Cola Europacific Partners es uno de los principales embotelladores de productos Coca-Cola a nivel mundial. La compañía produce y distribuye refrescos y otras bebidas sin alcohol en distintos mercados europeos, entre ellos España, Francia y Reino Unido.

El gigante estadounidense The Coca-Cola Company posee el 19% de su capital, mientras que CCEP opera como productor y embotellador de las marcas de la compañía en sus territorios.

Ante el anuncio de la investigación, CCEP aseguró que seguirá "cooperando plenamente" con las autoridades europeas.

La empresa también sostuvo que se toma muy en serio el cumplimiento de las normas de competencia y que está "firmemente comprometida" a respetar todas las leyes y regulaciones aplicables.