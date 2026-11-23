Cientos de escuelas de Alemania recibieron amenazas de bomba por correo electrónico, anunció este lunes la policía, que descarta un "peligro concreto", después de una ola de falsas alarmas de este tipo en colegios de toda Europa durante las últimas semanas.

Más de 450 escuelas del estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste del país, recibieron estas amenazas, precisó en un comunicado. La policía del estado de Turingia, en el este, también dio cuenta de "numerosas" amenazas de atentados con bomba en los centros educativos de la región que se cree que carecen de credibilidad.

El episodio ocurre en medio de una ola de falsas alarmas similares que han afectado a colegios de distintos países de Europa durante las últimas semanas, generando movilizaciones preventivas y revisiones en instalaciones escolares.

Durante los últimos años, diversos países europeos —como Alemania, Francia, República Checa y Eslovaquia— han enfrentado episodios recurrentes de envíos automatizados de correos electrónicos con amenazas de bomba dirigidas simultáneamente a cientos de escuelas.

Según las agencias de ciberseguridad europeas, estas campañas suelen ejecutarse mediante servidores extranjeros, redes cifradas o cuentas desechables con el objetivo de provocar saturación en los servicios de emergencia, interrumpir las jornadas escolares y generar alarma social sin que exista infraestructura física detrás de los mensajes.