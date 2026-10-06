Trump propone que Irán destruya Los Ángeles y San Diego; ahí viven 5 millones de mexicanos

El presidente Donald Trump propuso anoche que Irán destruya Los Ángeles y San Diego en California como un bajo costo para terminar la guerra, a lo que el gobernador Gavin Newsom respondió que el mandatario perdió peligrosamente la razón.

El tramo entre San Diego y Los Ángeles en el sur de California es la región con más población inmigrante mexicana en Estados Unidos, aproximadamente cinco millones de personas.

Las fuerzas iranís “pueden arrasar alguna ciudad. Que eliminen Los Ángeles, que eliminen San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar, un pequeño precio a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener a nuestro país seguro”, dijo el presidente en recorrido por Nebraska en apoyo a aspirantes republicanos.

Reproducir Las fuerzas iranís “pueden arrasar alguna ciudad. Que eliminen Los Ángeles, que eliminen San Diego", dijo Trump.

Con esa especie de sacrificio, el presidente espera que el conflicto que él inició contra Irán concluya rápido, “esto terminará muy pronto”, aseguró.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, respondió de inmediato en su cuenta de que “no somos desechables; no somos prescindibles. Y nunca somos un precio bajo a pagar. Mantengan a nuestra ciudad al margen de sus irresponsables discursos bélicos".

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recordó por su parte que “el papel de un presidente es proteger a su país, no amenazarlo activamente ni alentar ataques contra vidas estadounidenses”.

Bass acusó a Trump de “amenazas irresponsables que podría poner en peligro” a millones de personas.

El presidente “está desquiciado, y es peligroso”, declaró el gobernador de California, Gavin Newsom.

“Seamos claros: el presidente está promoviendo un ataque contra más de 10 millones de residentes estadounidenses en dos de las ciudades más grandes del país. Esto no es normal. Nada de esto lo es. Y seguiremos recordándoselo a la gente todos los días”.

De acuerdo con datos de la oficina del Censo, en los dos condados que Trump propone que arrase Irán viven unos 13 millones de personas, pero se eleva a más de 15 millones por el condado intermedio de Orange, entre ambas ciudades.