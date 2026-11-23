Nvidia anunció la reincorporación inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de su consejo de administración, luego de que la junta directiva votara por unanimidad a favor de su regreso.

La decisión se produjo después de una serie de conversaciones y reuniones con el empresario, en las que los consejeros evaluaron su capacidad de liderazgo y la información relacionada con los señalamientos que habían generado controversia alrededor de la compañía.

En un comunicado, Nvidia informó que el consejo recibió información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y, con base en ella, concluyó que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional.

El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar NVIDIA y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey C. Jones, presidente del consejo.

Jones permanecerá en ese cargo y expresó su confianza en el regreso del empresario al frente de la compañía, uno de los principales fabricantes mundiales de procesadores para inteligencia artificial.

Jensen Huang: "Es un honor para mí regresar a NVIDIA"

Tras el anuncio, Jensen Huang expresó su agradecimiento al consejo de administración y al equipo directivo que estuvo al frente de la empresa durante su ausencia.

Es un honor para mí regresar a NVIDIA y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", afirmó.

El empresario también señaló que asume nuevamente la responsabilidad con humildad y un compromiso renovado.

En su declaración, agradeció a Harvey Jones por su liderazgo, así como a Colette Kress, quien se desempeñó como directora ejecutiva interina mientras continuaba con sus funciones como directora financiera de Nvidia.

Huang también reconoció el respaldo de empleados, accionistas, socios comerciales y representantes de la industria tecnológica.

¡Estoy deseando volver al trabajo!", concluyó.

La oficina de Megaspeed en Singapur estaba vacía tras escándalo. Via Reuters

Nvidia mantiene abierta investigación

Aunque el consejo aprobó el regreso de Huang, la compañía confirmó que continuará la investigación interna relacionada con informes recientes sobre una presunta operación de inteligencia extranjera que habría tenido como objetivo al empresario.

Para revisar el caso, Nvidia creó un comité integrado exclusivamente por consejeros independientes, que contrató a un asesor jurídico externo para colaborar en las pesquisas.

La junta directiva precisó que la investigación concluirá y aseguró que Jensen Huang respalda plenamente el procedimiento y se comprometió a cooperar.

La decisión de restituirlo, por tanto, no representa el cierre de las investigaciones ni una resolución definitiva sobre los señalamientos.

Nvidia crea comité de seguridad nacional

Además de la investigación sobre Huang, Nvidia anunció la creación de un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, integrado exclusivamente por miembros independientes del consejo de administración.

Su función será supervisar el cumplimiento de las normas comerciales y evaluar los riesgos relacionados con la seguridad nacional.

El comité trabaja con asesores jurídicos especializados en seguridad nacional, quienes también podrán incorporar expertos adicionales para atender los asuntos que requieran análisis especializado.

La compañía informó que inició un proceso de selección para contratar a un nuevo director de cumplimiento normativo, responsable de supervisar el cumplimiento de las regulaciones en todas las áreas de Nvidia.

Este puesto reportará al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.

La empresa también confirmó que continuará colaborando con las investigaciones y consultas gubernamentales que permanecen en curso.

Colette Kress continuará como directora financiera de Nvidia

Con el regreso de Jensen Huang, Colette Kress dejará de desempeñarse como directora ejecutiva interina, pero conservará su puesto como directora financiera (CFO) de la compañía.

Harvey C. Jones seguirá como presidente del consejo de administración, por lo que la estructura directiva recuperará a Huang en sus funciones de presidente y CEO, mientras mantiene a Jones al frente del órgano de gobierno corporativo.

La reincorporación representa un movimiento relevante para Nvidia, cuya posición en el mercado de semiconductores e inteligencia artificial la convierte en una de las compañías estratégicas de la industria tecnológica mundial.

El regreso de Huang se concreta con efecto inmediato, aunque la empresa mantendrá abiertos los procedimientos internos y la cooperación con las autoridades estadounidenses.