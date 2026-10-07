Informe atribuido a la CIA advierte riesgo de guerra civil en Israel

El portal estadounidense Drop Site News reportó que un informe clasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) advierte que Israel enfrenta el riesgo de una guerra civil o del colapso del Estado antes de las elecciones del 27 de octubre.

El documento, titulado Fracture From Within y elaborado en agosto de 2026 por la unidad Red Cell, fue descrito al medio por dos fuentes estadounidenses. La CIA no respondió a la solicitud de comentarios, no ha confirmado su contenido y su autenticidad no pudo verificarse de forma independiente.

Israel está en riesgo de guerra civil o colapso del Estado, advierte una evaluación clasificada de la CIA", escribió Drop Site News en la primera oración de su artículo.

Las presiones que convergen antes de las urnas

Según Drop Site News, el informe enumera una crisis económica, el aumento del gasto militar, veteranos fuertemente armados con trauma psicológico tras combates prolongados, indignación por las exenciones del servicio militar a hombres ultraortodoxos y violencia de colonos en Cisjordania ocupada.

Middle East Monitor, que cita a las mismas fuentes, añade que el documento señala los esfuerzos del primer ministro Benjamin Netanyahu por mantenerse en el poder como factor de una crisis constitucional. Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

"Una mezcla volátil de presiones que convergen antes de las elecciones de Israel del 27 de octubre", describió Drop Site News al resumir el informe.

Middle East Monitor explica que las unidades Red Cell de la CIA producen análisis que cuestionan los supuestos dominantes dentro de la agencia.

El informe de agosto señalaba a "Israel convirtiéndose cada vez más en un Estado paria" como factor que podría conducir al colapso del Estado, escribió Drop Site News.

Lo que dicen las cifras de la guerra

El Banco de Israel estima en unos 350 mil millones de séqueles (alrededor de 2 billones 50 mil millones de pesos mexicanos) el costo de la guerra iniciada en octubre de 2023 entre 2023 y 2026, una cifra que excluye las decisiones tomadas desde febrero de 2026. De ese total, unos 116 mil millones de séqueles (cerca de 680 mil millones de pesos) corresponden a 2025.

El Ministerio de Finanzas informó que el déficit de 2025 fue de 4.7 por ciento del PIB, frente a 6.8 por ciento en 2024. Según el Banco de Israel, la deuda pública cerró 2025 en 68.5 por ciento del PIB, frente a 67.6 por ciento un año antes.

El banco central añade que el PIB creció 2.9 por ciento en 2025 y que la pérdida acumulada de producción desde el inicio de la guerra equivale a 8.6 por ciento del PIB anual, unos 177 mil millones de séqueles.

Sus adversarios reclaman una investigación nacional sobre los fallos de seguridad. Sus partidarios sostienen que el gobierno gestionó al mismo tiempo amenazas procedentes de Gaza, Líbano e Irán.