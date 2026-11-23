Reino Unido puso en marcha el mayor ensayo mundial para evaluar el uso de inteligencia artificial (IA) en la detección del cáncer de mama. La iniciativa, impulsada por el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), incluirá a cerca de 700 mil mujeres durante los próximos tres años, con una inversión de 10 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 13 millones de dólares.

El proyecto busca determinar si la incorporación de herramientas de IA en las mamografías permite identificar tumores con mayor anticipación, mantener la seguridad de los diagnósticos y reducir el tiempo que los especialistas dedican a revisar cada estudio.

Los primeros participantes ya fueron seleccionados en los Hospitales Universitarios de Cambridge, donde comenzaron las actividades del programa.

La ministra británica de Salud, Yvette Cooper, calificó la iniciativa como el "mayor ensayo del mundo" destinado a estudiar la aplicación de esta tecnología en la detección del cáncer de mama.

Función del ensayo de IA en las mastografías

Las mujeres participantes recibirán una mamografía convencional, cuyas imágenes también serán analizadas mediante una herramienta de inteligencia artificial que ayudará a los especialistas a identificar posibles anomalías.

Actualmente, el procedimiento habitual contempla la revisión de cada mamografía por dos profesionales de la radiología. El ensayo evaluará si un modelo que combina el análisis de un radiólogo con el apoyo de la IA puede alcanzar niveles equivalentes de seguridad y eficacia.

Uno de los principales objetivos será comprobar si esta tecnología puede reducir la necesidad de que dos especialistas revisen cada imagen, sin comprometer la detección de tumores ni incrementar los errores diagnósticos.

La investigación está dirigida por las universidades de Warwick y Cambridge, en colaboración con el NHS.

Sus responsables consideran que la automatización de parte del análisis podría liberar tiempo de los profesionales sanitarios para otras tareas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El sistema también podría "contribuir a reducir listas de espera y salvar más vidas", señalaron los responsables del proyecto.

La iniciativa, impulsada por el Servicio Nacional de Salud británico, incluirá a cerca de 700 mil mujeres durante los próximos tres años, Instituto Mexicano del Seguro Social

55 mil diagnósticos y 11 mil 500 muertes al año

La dimensión del ensayo responde al impacto del cáncer de mama en Reino Unido, donde representa el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres.

De acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades británicas, cada año se registran aproximadamente.

55 mil nuevos casos de cáncer de mama.

11 mil 500 fallecimientos relacionados con esta enfermedad.

700 mil mujeres participarán en el ensayo de detección asistida por IA.

Tres años durará el programa.

10 millones de libras será la inversión destinada al proyecto.

La detección temprana es uno de los factores fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento. Por ello, el NHS busca determinar si la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para identificar señales de la enfermedad antes de que avance.

Peter Johnson, director nacional de Oncología del NHS, destacó que la inteligencia artificial tiene un "enorme potencial" y podría marcar una diferencia "profunda" en el diagnóstico del cáncer de mama.

Estudio en Suecia respalda uso de IA para detectar tumores

El ensayo británico parte de resultados científicos que ya han mostrado beneficios potenciales de esta tecnología.

Un estudio realizado en Suecia y publicado en enero en la revista médica The Lancet encontró que el cribado mamográfico asistido por inteligencia artificial permitió identificar al 81% de las mujeres que tenían cáncer, frente al 74% detectado mediante el procedimiento sin IA.

De acuerdo con los investigadores, la mejora en la detección no estuvo acompañada de un aumento en la tasa de falsos positivos.

Estos resultados refuerzan el interés por evaluar la incorporación de sistemas automatizados en los programas de detección, aunque el ensayo del Reino Unido deberá comprobar su eficacia y seguridad en una población mucho mayor y dentro de las condiciones reales del sistema público de salud.