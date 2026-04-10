Trump afirma que el estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto"

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió abrir el estrecho de Ormuz "bastante pronto" con o sin la cooperación de Irán, antes de las conversaciones de paz en Pakistán.

Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea", dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington para un viaje dentro del país.

"Lo reabriremos bastante pronto", prometió.

Según Trump, Irán está interesado también en reabrir esa vía marítima clave, por la que pasa una quinta parte del comercio de hidrocarburos mundial, porque de lo contrario "no tiene ingresos".

Tras el precario alto el fuego anunciado por ambas partes, Teherán aseguró que iba a empezar a cobrar un peaje a los barcos que quieran transitar por el estrecho de Ormuz, algo que Trump aseguró que no iba a permitir.

Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales", había dicho antes Trump en su plataforma Truth Social.

"¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", advirtió en la víspera de las discusiones en Pakistán, que del lado estadounidense serán lideradas por el vicepresidente JD Vance.

Negociaciones con Irán

El equipo negociador de Irán llegó el viernes a Islamabad para mantener conversaciones de paz con Estados Unidos, pero su delegación insistió en que primero debían abordarse algunas medidas, lo que sembró dudas de última hora sobre las reuniones previstas en Pakistán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes un alto el fuego de dos semanas, apenas unas horas antes de la fecha límite tras la cual había amenazado con destruir la civilización iraní.

Sin embargo, la tregua es frágil, ya que el continuo bombardeo de Israel sobre el Líbano y el cierre del estrecho de Ormuz siguen siendo motivo de discordia para ambas partes.

El alto el fuego ha detenido la campaña de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero no ha servido para poner fin aún al bloqueo del estrecho, que ha provocado la mayor interrupción jamás vista en el suministro energético mundial, ni para calmar la guerra de Israel contra Hezbolá en Líbano.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo en X que Washington había acordado previamente desbloquear los activos de la república islámica y establecer un alto el fuego en el Líbano, y añadió que las conversaciones no comenzarían hasta que se cumplieran esos compromisos.

Los medios estatales iraníes informaron que Qalibaf llegó a Islamabad el viernes y que la delegación incluye a altos cargos políticos, militares y económicos, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, el secretario del Consejo de Defensa, el gobernador del Banco Central y varios miembros del Parlamento.