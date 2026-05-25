El extraño pulpo azul de Galápagos que sorprendió a científicos por su tamaño

Por Frédéric Bourigault

Patrullando en las aguas profundas de las islas Galápagos, un equipo de investigadores encontró un nuevo pulpo, azul como el océano, pero tan pequeño como una pelota de golf; un hallazgo que permitirá ampliar los conocimientos sobre este asombroso animal.

"¡Es pequeño! ¡Es azul!", exclaman en la radio que retransmite sus comentarios los científicos de la Charles Darwin Foundation (CDF), que controlan a distancia un submarino equipado con una cámara. A 1,773 metros de profundidad, el aparato acaba de detectar un sorprendente ejemplar de pulpo.

"Enseguida comprendí que era especial", cuenta Janet Voight, especialista en invertebrados del Field Museum de Historia Natural de Chicago, a quien consultaron los expertos de la CDF para conocer la especie del pulpo.

"Primero me contactaron para identificar esta especie a partir de fotografías", explica la investigadora a la AFP. "Me interesó porque el pulpo más cercano en cuanto a tamaño suele vivir frente a las costas de Uruguay, en el océano Atlántico, cerca del paralelo 37 sur". Es decir, al otro lado de Sudamérica y en otro océano.

Tras capturarlo, los científicos lo enviaron a Chicago para que Voight pudiera analizarlo directamente.

Cuando llegó, conservado en un frasco con formol, afirma que pensó: "Dios mío, qué hermoso es".

"Tenía miedo de manipularlo porque temía dañarlo", confiesa la investigadora.

Cuando se descubre una nueva especie, debe analizarse minuciosamente y, por lo general, hay que abrirla con un bisturí. Pero, con la ayuda de su colega Stephanie Smith, del Field Museum, decidieron escanear al animal con rayos X para descubrir sus secretos sin dañarlo.