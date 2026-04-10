Vance advierte a Irán antes de negociaciones en Pakistán

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, lanzó un mensaje de advertencia a Irán antes de partir hacia Pakistán, donde participará en las conversaciones destinadas a buscar una salida diplomática al conflicto en Oriente Medio.

“Esperamos con interés la negociación. Creo que va a ser positiva”, dijo Vance a periodistas en Washington. Sin embargo, añadió: “Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, sin duda estamos dispuestos a tenderles la mano. Si intentan jugar con nosotros, se darán cuenta de que el equipo negociador no está dispuesto a ceder”.

Estrecho de Ormuz cerrado y tensiones en Líbano

El estrecho de Ormuz permanecía cerrado este viernes, mientras Israel continúa su enfrentamiento con Hezbolá en el Líbano. Ambos conflictos fueron calificados por Estados Unidos e Irán como violaciones del alto el fuego acordado apenas dos días antes, en vísperas de las primeras conversaciones de paz desde el inicio de la guerra.

El alto el fuego detuvo la campaña de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero no logró poner fin al bloqueo del estrecho ni a la ofensiva israelí en territorio libanés.

El presidente estadounidense Donald Trump acusó a Teherán de hacer un “trabajo muy deficiente” al permitir el paso del petróleo por Ormuz, señalando que “ese no es el acuerdo que tenemos”.

Buques internacionales han comenzado a retomar el tránsito por la zona. REUTERS

Por su parte, Irán denunció que los ataques israelíes contra el Líbano constituyen una violación de la tregua. Las fuerzas israelíes lanzaron el mayor ataque de la guerra horas después de anunciarse el alto el fuego, causando más de 250 muertes en zonas densamente pobladas.

Estados Unidos e Israel sostienen que el Líbano no está incluido en el acuerdo de alto el fuego, mientras que Teherán insiste en que sí debe aplicarse, postura inicialmente respaldada por Pakistán, mediador clave en el proceso.

Negociaciones en Islamabad

Las primeras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán están previstas para comenzar el sábado en Islamabad, bajo estrictas medidas de seguridad. El centro de la capital paquistaní fue blindado con un perímetro de tres kilómetros alrededor del hotel Serena, donde se alojarán las delegaciones.

La delegación iraní será encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, mientras que la estadounidense estará liderada por el vicepresidente JD Vance.

El bloqueo del estrecho ha provocado la mayor interrupción jamás vista en el suministro energético mundial. Antes de la guerra, cruzaban diariamente unos 140 barcos, incluidos petroleros con 20 millones de barriles. El viernes apenas un superpetrolero iraní logró atravesar la vía marítima.

Presidentes y diplomáticos fijaron su postura tras el cese al fuego en el conflicto en Oriente Medio. Foto: Generada con IA.

En Estados Unidos, los precios al consumo registraron en marzo su mayor subida en casi cuatro años, impulsados por el alza del petróleo y los efectos de los aranceles, lo que reduce la probabilidad de una baja en las tasas de interés este año.

Aunque Trump declaró la victoria, la guerra no alcanzó los objetivos iniciales. Irán mantiene misiles, drones y más de 400 kilos de uranio enriquecido cercano al nivel necesario para fabricar una bomba.

Agenda iraní camino a las negociaciones

Irán busca en las negociaciones el fin de las sanciones, el reconocimiento de su autoridad sobre el estrecho de Ormuz y la posibilidad de recaudar peajes a buques internacionales. El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, emitió un comunicado en el que exige indemnizaciones por los daños de la guerra y promete castigar a los “agresores criminales”.

Estados Unidos, en cambio, exige que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio, abandone sus misiles y deje de apoyar a sus aliados regionales, demandas que han estado sobre la mesa durante años.

Iranians react after a ceasefire announcement at the Enqelab square, in Tehran, on April 8 2026. The United States and Iran agreed to a two-week ceasefire Tuesday barely an hour before US President Donald Trump's deadline to obliterate the rival country was set to expire, with Tehran to temporarily reopen the vital Strait of Hormuz. (Photo by AFP) / AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que iniciará conversaciones con el gobierno libanés para poner fin a la guerra y desarmar a Hezbolá, un giro tras haber rechazado previamente las peticiones de diálogo. Washington confirmó que acogerá una reunión entre Israel y Líbano la próxima semana.

Mientras tanto, Israel atacó lanzaderas en el Líbano y Hezbolá respondió con misiles contra la ciudad de Haifa, reanudando los enfrentamientos tras los ataques israelíes del miércoles.

Con información de Reuters.