Encíclica del papa León XIV incluye a Tolkein, Picasso y Beethoven

En su encíclica Magnifica Humanitas, el papa León XIV tomó como ejemplos a artistas, músicos y filófosos para expresar la urgencia de controlar el avance de la inteligencia artificial. La encíclica sorprendió por la mención de un pasaje de la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien.

“Un escritor católico del siglo XX, John Ronald Reuel Tolkien, por boca de uno de los protagonistas de una de sus novelas, describió así nuestra responsabilidad: ‘No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza”, mencionó.

Tan es así que el Papa mencionó el papel del arte y la cultura “auténticas”.

Entre las obras mencionó: la Novena Sinfonía de Beethoven “como deseo de unidad”. El Guernica, de Picasso, que retrata el horror del bombardeo nazi-fascista en apoyo al franquismo, como “denuncia de la deshumanización”.

También aparece la película La lista de Schindler como “una invitación a no entregar el pasado al olvido”, y una mención al autor judío Viktor Frankl.

“La cultura y el arte, cuando son auténticos, custodian esta chispa, impidiendo la normalización del mal”, dijo León.