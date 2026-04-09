Trump exige frenar supuestos cobros a petroleros en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el cese inmediato de cualquier cobro a petroleros que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, tras reportes no confirmados sobre posibles tarifas impuestas por Irán a embarcaciones que cruzan esa vía clave para el comercio energético global.

El mandatario lanzó la advertencia a través de su red Truth Social, en un contexto de alta tensión pese al reciente alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán.

Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros”, dijo el presidente de Estados Unidos. “¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!”

Advertencia de Trump sacude mercados

La declaración se produce en un momento especialmente sensible, ya que el estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es considerado uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio mundial, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del planeta.

El gobierno estadounidense ha dejado claro que cualquier acuerdo con Irán depende de garantizar el libre tránsito marítimo sin restricciones. En ese sentido, la advertencia de Trump refleja una política de presión directa, en la que la diplomacia se combina con amenazas de posibles acciones militares contra infraestructura iraní.

Más les vale que dejen de hacerlo ahora mismo”, sentenció Trump.

El mandatario también cuestionó el comportamiento de Teherán tras la tregua, al considerar que permitir un paso controlado no cumple con los términos esperados por Washington.

A la par, Trump arremetió contra The Wall Street Journal, luego de que el medio calificara como prematura su declaración de victoria en el conflicto.

“Gracias a mí, Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

El presidente defendió así su estrategia en Medio Oriente, asegurando que su administración ha logrado frenar el avance nuclear iraní.

Tránsito marítimo en vilo

Pese a las tensiones, datos del monitor global Kpler indican que algunas embarcaciones han comenzado a cruzar nuevamente el estrecho, lo que sugiere un inicio de normalización tras el alto el fuego.

Buques con banderas de conveniencia, como Palaos y Gabón, han sido detectados en la zona, aunque la industria naviera mantiene niveles elevados de alerta ante la incertidumbre sobre la seguridad y posibles nuevas restricciones.

La advertencia de Trump llega a menos de 48 horas del inicio de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, previstas en Islamabad. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente JD Vance.

En los mercados energéticos, la reacción ha sido moderada. El precio del crudo Brent registró un aumento de entre 1 por ciento y 2 por ciento, situándose alrededor de los 97 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se mantuvo en niveles similares.

Este comportamiento refleja la cautela de los inversionistas ante un alto el fuego que aún es percibido como frágil. La estabilidad del estrecho de Ormuz continúa siendo un factor determinante para el equilibrio energético global.

En este escenario, las decisiones de Irán respecto al tránsito marítimo serán clave para el desarrollo de las negociaciones y para definir si la tregua evoluciona hacia un acuerdo duradero o hacia una nueva escalada del conflicto.