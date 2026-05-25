León XIV emite la disculpa más contundente de la Iglesia por la esclavitud

El papa León XIV emitió ayer la disculpa más clara hasta la fecha por parte de un papa por el papel de la Iglesia católica en la esclavitud.

“Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar el enorme sufrimiento y humillación que la esclavitud ha significado para tantas personas, en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ellas, amadas infinitamente por el Señor. Por eso, en nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, expresó.

En un pasaje de su primera encíclica Magnifica Humanitas, León afirmó que la Iglesia había tardado siglos en reconocer plenamente “el flagelo de la esclavitud”.

“Se trata de una herida en la memoria cristiana a la que no podemos considerarnos ajenos”, expresó.

León reconoció que las autoridades eclesiásticas habían respondido, en ocasiones, a los gobernantes regulando y legitimando formas de subyugación, incluida la esclavitud.

También reconoció que, antes de esa época, en la Edad Media, las instituciones eclesiásticas tenían sus propios esclavos.

Se trata de una postura mencionada en otros momentos.

En una visita a África en 1985, Juan Pablo II pidió perdón por el sufrimiento causado por “hombres pertenecientes a naciones cristianas” en el comercio de esclavos.

Francisco condenó la los documentos papales del siglo XV que fueron utilizados por potencias coloniales para legitimar sus acciones, entre ellas la esclavitud.