La guerra, fake news y la IA, según la encíclica del papa León XIV

El entorno digital ya es un terreno de enfrentamiento. Los ataques informáticos, la manipulación de datos y las campañas de influencia orquestadas con la ayuda de la inteligencia artificial pueden desestabilizar países enteros, aseguró el papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas.

El uso de las plataformas digitales y los sistemas de IA acelera los profundos cambios en la comunicación pública y política. Herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones", expresó el documento.

El Papa pidió luchar contra el "dominio" de la inteligencia artificial en el documento en el que también denuncia la "deshumanización" y el concepto de "guerra justa". El texto de 130 páginas aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial en el medio ambiente.

“Atribuir responsabilidades es a menudo incierto: cuando no está claro quién ha atacado, crece el riesgo de reacciones desproporcionadas, errores de evaluación y espirales de escalada. Hace falta una diplomacia capaz de operar también en este nuevo entorno, negociando reglas compartidas sobre el uso de las tecnologías digitales, protegiendo a los civiles y a los más vulnerables de formas de violencia invisibles, pero no por ello menos reales”, dijo el líder de la Iglesia católica.

Con lo cual es necesaria una diplomacia dedicada a este rubro, insistió.

“Hace falta una diplomacia capaz de operar también en este nuevo entorno, negociando reglas compartidas sobre el uso de las tecnologías digitales, protegiendo a los civiles y a los más vulnerables de formas de violencia invisibles, pero no por ello menos reales”, expresó el documento.

A esto se suma una disminución de los lineamientos que inhibieron el uso de la guerra.

“Asistimos a un verdadero cambio de paradigma en el discurso público y en las decisiones de rearme, con una preocupante rehabilitación de la guerra como instrumento de política internacional, mientras se erosionan precisamente aquellos criterios éticos que habían limitado su uso”, agregó el documento.

La opinión pública se acostumbra a narrativas a menudo amplificadas por algoritmos que valoran el enfrentamiento y la oposición, expresó el texto.

Tras haber analizado cómo la IA transforma aspectos de la vida y de la sociedad, con graves repercusiones para la dignidad humana, es necesario dirigir la mirada hacia un ámbito aún más dramático: la guerra”, insistió.

El mundo actual, según el papa León XIV

El investigador de la UNAM, Jorge Traslosheros, explicó el contexto actual de este documento.

“En la encíclica de León XIII, imperaba la Revolución Industrial, la narrativa de un marxismo militante que no existe hoy en día. ¿Qué tenemos hoy? Un capitalismo voraz en todos lados, dominio del capital, también una redefinición geopolítica muy agresiva: guerra en Ucrania, Irán, el rearme de china. Y ahí es donde ponen la alerta sobre la inteligencia artificial”, expresó a Excélsior.

¿Qué es una encíclica?

Las encíclicas son documentos dirigidos a todos los fieles que fijan la posición de referencia de la Iglesia sobre cuestiones sociales, morales, políticas o teológicas.

Magnifica Humanitas culmina varios años de reflexión dentro la Iglesia sobre las tecnologías relacionadas con la IA.

En 2020, la Santa Sede lanzó, junto a empresas digitales e instituciones académicas, el Llamamiento de Roma para una ética de la IA, en el que abogaba por un desarrollo tecnológico respetuoso con la dignidad humana.