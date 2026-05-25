EU bombardea instalaciones militares en Irán y tambalea el plan de paz de Trump

Un giro militar enfrió las expectativas de poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El gobierno de Estados Unidos realizó una serie de ataques tácticos contra instalaciones de misiles localizadas en el sur de Irán, un movimiento que representa un golpe al alto el fuego que mantenían ambas naciones, rompiendo semanas de progresos diplomáticos que buscaban estabilizar la economía mundial.

El quiebre de la tregua ocurre horas después de que el presidente Donald Trump sugiriera como inminente la firma de un histórico acuerdo de paz, tras pasar el fin de semana en la Casa Blanca analizando los borradores filtrados por medios de comunicación de Washington y Teherán.

Sin embargo, el escenario se complicó debido a una doble vía de tensión: el anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la intensificación de su ofensiva militar en Líbano, y la ofensiva directa de las fuerzas norteamericanas en suelo iraní.

Defensa en el Estrecho de Ormuz

El comando militar estadunidense para Oriente Medio justificó la incursión aérea bajo la doctrina de protección de activos internacionales.

Tim Hawkins, portavoz del ejército en la región, confirmó la agresión pero acotó que las fuerzas norteamericanas mantendrán "moderación" dentro del marco general del cese al fuego pactado desde el pasado 8 de abril.

"Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes", detalló Hawkins.

La urgencia de la Casa Blanca por destrabar el conflicto obedece al impacto inflacionario global provocado por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz. REUTERS

De acuerdo con el parte oficial, las acciones militares se focalizaron en neutralizar estaciones de lanzamiento de cohetes y misiles costeros, y embarcaciones ligeras iraníes sospechosas de intentar colocar minas explosivas marinas.

Por su parte, la televisión estatal de Irán reportó una serie de fuertes explosiones alrededor de la medianoche en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

Las autoridades de Teherán señalaron que iniciaron una investigación técnica para determinar el origen de los estallidos, aunque reportaron que la situación en el perímetro civil regresó a la normalidad.

Rubio mantiene la vía diplomática

A pesar de los bombardeos, la diplomacia estadunidense descartó un colapso total de la mesa de negociación.

Durante una visita oficial a la India, el secretario de Estado, Marco Rubio, matizó el impacto del ataque y aseguró que las discusiones técnicas en Doha continúan activas.

“Hoy hubo algunas conversaciones en Qatar, así que veremos si podemos avanzar. Hay mucho diálogo de un lado para otro sobre el lenguaje específico en el documento inicial, así que tomará unos días”, matizó el jefe de la diplomacia norteamericana.

La urgencia de la Casa Blanca por destrabar el conflicto obedece al impacto inflacionario global provocado por el cierre parcial del Estrecho de Ormuz, un cuello de botella logístico por donde transita una quinta parte del crudo y gas mundial.

Rubio sentenció que dicha vía marítima se reabrirá "de una forma u otra", catalogando las actividades de bloqueo iraníes como "ilícitas e ilegales".