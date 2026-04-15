Tres capitanes mexicanos se declaran culpables por naufragios de embarcaciones con migrantes en EU

Tres capitanes de embarcaciones mexicanas se declararon culpables este martes en un tribunal federal de San Diego por su participación en dos naufragios ocurridos en 2025 frente a las costas del condado de San Diego, que dejaron un saldo de nueve migrantes muertos, entre ellos dos niños indios de 14 y 10 años.

El primer incidente ocurrió la mañana del 5 de mayo de 2025 cerca de Del Mar. La embarcación, con 19 personas a bordo, sufrió fallas mecánicas y terminó volcando a unas 200 yardas de la costa tras ser embestida por una ola.

Los capitanes Jesús Iván Rodríguez Leyva (27 años) y Julio César Zúñiga Luna (31 años) fueron identificados como responsables. Rodríguez era el capitán y Zúñiga el cocapitán, encargado además de abastecer de combustible. Ambos se declararon culpables de los cargos de introducir extranjeros con resultado de muerte e introducir extranjeros con fines de lucro.

El accidente provocó la muerte de cuatro personas: los mexicanos Marcos Lozada Juárez (18 años) y Gorgonio Plácido Díaz (55 años), además del adolescente indio Prince Patel (14 años) y su hermana Mahi (10 años), cuyo cuerpo fue hallado semanas después. Los padres de los niños y otros migrantes sobrevivientes fueron hospitalizados con heridas graves.

Según los fiscales, los capitanes habían ordenado a los pasajeros quitarse los chalecos salvavidas para poder desplazarse más rápido al llegar a la orilla. Ocho sobrevivientes lograron escapar, pero fueron detenidos horas más tarde en Chula Vista. Tres personas que ayudaron a trasladarlos fueron condenadas a penas de entre 10 y 21 meses de prisión.

El naufragio en Imperial Beach

El segundo incidente ocurrió la noche del 14 de noviembre de 2025 frente a Imperial Beach. La embarcación, que había partido de Rosarito, sufrió problemas en el motor y fue volcada por las olas.

El capitán David Alfonso Barrera Núñez se declaró culpable de intento de introducir extranjeros con resultado de muerte. Cuatro migrantes murieron en el agua: Bartolo Baltazar Baltazar, Luis Humberto Mazariegos de León, Héctor Gómez López y Margarita Espinosa Castellanos. Un quinto cuerpo, identificado como el cocapitán José Ángel Vera Romero, apareció días después en la orilla.

Intervención política

En su momento, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instó al Departamento de Justicia a solicitar la pena de muerte contra Rodríguez y Zúñiga, una medida sin precedentes que nunca se concretó. Los fiscales señalaron que otros capitanes condenados en casos similares han recibido penas menores a cinco años de prisión.

El abogado de Zúñiga, Knut Johnson, criticó la intervención de Noem, calificándola de “comentarios poco profesionales e injustificados” que retrasaron el cierre del caso y prolongaron el sufrimiento de las familias de las víctimas.

Rodríguez y Zúñiga recibirán sentencia en junio, mientras que Barrera será sentenciado en julio. Los casos han puesto nuevamente en la mira la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, así como los riesgos mortales que enfrentan quienes intentan cruzar en embarcaciones precarias.