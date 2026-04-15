Nuevo tiroteo en Turquía deja nueve personas fallecidas

Un nuevo tiroteo escolar sacudió Turquía este miércoles, cuando un estudiante de 14 años abrió fuego en un instituto de la provincia de Kahramanmaras, matando al menos a nueve personas, entre ellas ocho compañeros y un profesor, e hiriendo a otras 13, según confirmaron las autoridades. Se trata del segundo ataque en un centro educativo en apenas dos días en el país.

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, informó que seis de los heridos se encuentran en estado crítico y descartó que se tratara de un atentado terrorista.

“Se trata únicamente de un ataque personal perpetrado por uno de nuestros estudiantes, no es un incidente terrorista”, declaró.

El ministro del Interior descartó un atentado terrorista y calificó el tiroteo como un acto personal. via REUTERS

El gobernador de Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, explicó que el agresor, alumno de octavo curso, llegó al instituto con cinco armas y siete cargadores en su mochila, presuntamente pertenecientes a su padre, un exagente de policía. El joven entró en dos aulas de quinto curso, donde estudian niños de entre 10 y 11 años, y disparó indiscriminadamente antes de suicidarse en medio del caos.

Medios locales difundieron imágenes no verificadas en las que se observa a estudiantes saltando desde ventanas del segundo piso mientras se escuchaban disparos. Cámaras de seguridad también habrían captado al atacante disparando contra dos alumnos en un pasillo.

La prensa turca mostró ambulancias llegando al lugar y una multitud congregada frente a la escuela, mientras la policía desplegaba un fuerte operativo.

El ministro del Interior descartó un atentado terrorista y calificó el tiroteo como un acto personal. via REUTERS

El padre del agresor fue detenido, según informó la cadena NTV. Aunque las leyes de armas en Turquía son estrictas solo mayores de 21 años con licencia pueden poseerlas, la tenencia sigue siendo común entre agentes de seguridad y exfuncionarios.

Este ataque ocurre apenas un día después de otro tiroteo en la provincia de Sanliurfa, donde un exalumno abrió fuego en su antigua escuela, hiriendo a 16 personas antes de suicidarse.

Con información de Reuters.