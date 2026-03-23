Senado de EU confirma al nuevo secretario de Seguridad Nacional de Trump

El Senado de Estados Unidos confirmó a Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de un cierre parcial del gobierno y tensiones por la política migratoria del presidente Donald Trump.

La votación se resolvió con 54 votos a favor y 45 en contra. Mullin, republicano de 48 años, se desempeñaba como senador por Oklahoma.

El nuevo titular del DHS sustituye a Kristi Noem, quien dejó el cargo este mes tras cuestionamientos por su gestión en operativos migratorios federales.

Operativo migratorio y crisis política

La confirmación ocurre en un escenario marcado por el cierre parcial del gobierno federal desde el 14 de febrero, derivado de desacuerdos en el Congreso sobre el financiamiento del DHS.

El bloqueo legislativo está ligado a exigencias de legisladores demócratas para modificar la aplicación de las leyes migratorias, en particular los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas tensiones aumentaron tras operativos federales en Minnesota, donde agentes del ICE participaron en acciones que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante enero de 2026 .

Los hechos generaron protestas, investigaciones y presión política sobre la administración federal.

Durante su audiencia de confirmación, Mullin planteó cambios en la conducción del DHS y en la exposición pública de los operativos migratorios.

Quiero proteger el país. Quiero traer tranquilidad mental. Quiero devolver la confianza en la agencia”, declaró ante el Senado.

El funcionario también señaló su disposición a exigir órdenes judiciales para ciertos operativos migratorios, una de las demandas impulsadas por legisladores demócratas en las negociaciones presupuestarias.

La salida de Kristi Noem se dio tras críticas por la estrategia de seguridad migratoria implementada en distintos estados, incluyendo el despliegue masivo de agentes federales.

Ese modelo de operativos, impulsado por la administración Trump, ha sido cuestionado por autoridades locales y organizaciones civiles por el uso de la fuerza y posibles violaciones a derechos civiles.

Escenario inmediato

Mullin asume el cargo con dos retos inmediatos: destrabar la negociación presupuestaria en el Congreso y redefinir la estrategia operativa del DHS en materia migratoria.

El funcionamiento parcial del departamento ha afectado áreas clave de seguridad interna y control migratorio, mientras continúan las discusiones entre republicanos y demócratas sobre el alcance de las reformas.

RLO