Ébola causa 88 muertes en Congo y Ruanda; OMS acepta ‘gran preocupación’

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia de salud pública de importancia internacional por el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo, después de que las autoridades confirmaran un primer caso en la ciudad de Goma, una zona estratégica controlada por la milicia M23 y cercana a la frontera con Ruanda. La decisión eleva el nivel de alerta mundial ante el riesgo de expansión regional de una epidemia que ya suma decenas de muertos y cientos de casos sospechosos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el escenario actual genera “gran preocupación” debido a la rapidez de propagación y a las limitaciones sanitarias en las regiones afectadas.

He determinado que la epidemia constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional”, publicó Ghebreyesus en la red X, aunque aclaró que por ahora “no cumple los criterios de emergencia pandémica”.

Brote de ébola deja al menos 88 muertos

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que hasta el momento se han contabilizado 88 fallecimientos y 336 casos sospechosos vinculados con esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa. La enfermedad se transmite mediante contacto con fluidos corporales, sangre o secreciones de personas infectadas y puede incubarse hasta por 21 días.

El caso que encendió las alarmas internacionales fue confirmado en Goma, una ciudad clave en el este congoleño. Según explicó Jean‑Jacques Muyembe, la paciente infectada era la esposa de un hombre fallecido por ébola en Bunia y viajó a Goma cuando ya presentaba contagio activo.

La esposa de un hombre que murió del virus del Ébola en Bunia viajó a Goma después de la muerte de su esposo estando ya infectada”, declaró Muyembe.

Cepa Bundibugyo preocupa por falta de vacunas

El ministro de Salud congoleño, Samuel‑Roger Kamba, confirmó que el brote corresponde a la cepa Bundibugyo, identificada por primera vez en 2007 y para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico.

La cepa de Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento específico”, afirmó el funcionario, quien advirtió además que la tasa de mortalidad puede alcanzar el 50%.

A diferencia de la variante Zaire —contra la que sí existen vacunas como Ervebo— esta cepa representa un desafío adicional para las brigadas médicas y organismos internacionales desplegados en la región.

Hasta el momento se han contabilizado 88 fallecimientos y 336 casos sospechosos por ébola. AFP

Infraestructura precaria y temor a una propagación

La emergencia sanitaria se concentra principalmente en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, donde hospitales y centros comunitarios enfrentan severas limitaciones operativas.

Llevamos dos semanas viendo morir a gente. No hay ningún lugar donde aislar a los enfermos”, denunció Isaac Nyakulinda, representante de la sociedad civil local.

La organización Médicos Sin Fronteras anunció una “respuesta a gran escala” para intentar contener el brote, aunque reconoció que las condiciones logísticas dificultan el transporte de material médico en regiones rurales con poca conectividad y limitada infraestructura sanitaria.

La OMS advirtió que la magnitud real del brote todavía es incierta. El reducido número de muestras analizadas y la detección de casos en más de un país hacen temer que la transmisión sea mucho mayor de lo que actualmente se reporta.

Secuenciación genómica y alertas globales

Uno de los elementos que más llamó la atención de la comunidad científica fue la rapidez con la que investigadores congoleños publicaron la secuencia genómica del virus apenas 24 horas después de declararse oficialmente el brote.

Los análisis determinaron que la nueva variante tiene una similitud del 99.5% con el virus detectado originalmente en Yambuku en 1976, aunque presenta diferencias con brotes previos registrados en Kasaï durante 2007 y 2009.

Especialistas internacionales consideran que esta transparencia científica puede ser clave para acelerar respuestas médicas y contener la propagación.

Debilitamiento de la cooperación internacional

La crisis ocurre además en un contexto complejo para la salud global. Expertos han advertido que la reducción de programas internacionales impulsados por Estados Unidos, el debilitamiento de organismos multilaterales y los recortes a estructuras de cooperación sanitaria podrían afectar la capacidad de respuesta frente a epidemias emergentes.

El brote actual reabre el debate sobre la importancia de mantener redes internacionales de vigilancia epidemiológica, financiamiento médico y coordinación científica para contener enfermedades infecciosas antes de que alcancen una dimensión global.

En los últimos 50 años, el ébola ha provocado alrededor de 15 mil muertes en África, convirtiéndose en una de las enfermedades más letales del continente y en una amenaza recurrente para los sistemas de salud internacionales.

asc