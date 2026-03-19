Markwayne Mullin avanza en su nominación como secretario de Seguridad Nacional de EU

El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, dio un paso más hacia convertirse en el próximo secretario de Seguridad Nacional después de que un comité del Senado aprobara su nominación por un estrecho margen de 8-7 este jueves. La decisión envía la nominación al pleno del Senado, que podría actuar la próxima semana.

La votación estuvo marcada por un “no” del senador republicano Rand Paul de Kentucky y un “sí” del demócrata John Fetterman de Pensilvania, reflejando la división partidista en torno a las políticas del Departamento de Seguridad Nacional.

La aprobación se produjo tras una audiencia polémica celebrada el miércoles, en la que Mullin defendió que sería una “mano firme” después del turbulento mandato de la secretaria Kristi Noem. El senador también reiteró su respaldo a las prioridades migratorias del presidente Donald Trump, consideradas centrales en el estancamiento por la financiación del departamento, que ya lleva 34 días interrumpida.

Durante la audiencia, Mullin se enfrentó en intercambios acalorados con varios demócratas y con el propio Rand Paul. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando se discutió la falta de transparencia de Mullin sobre un viaje “clasificado” realizado cuando era miembro de la Cámara de Representantes.

Trayectoria política

Markwayne Mullin nació en Oklahoma y se convirtió en una figura relevante dentro del Partido Republicano. Como senador, se caracterizó por su cercanía con Donald Trump y por mantener una postura dura en temas de seguridad nacional, inmigración y defensa. En marzo de 2026, Trump lo nombró secretario de Seguridad Nacional, sustituyendo a Kristi Noem, en un momento en que la administración impulsa políticas más estrictas para enfrentar amenazas internas y externas.

Su llegada al gabinete fue interpretada como un giro hacia un perfil más disciplinado y beligerante, en contraste con la gestión anterior, marcada por escándalos y tensiones políticas.

Con información de Reuters.