Slopaganda: la guerra memética defensiva de Irán contra Estados Unidos

Irán responde a los ataques de Estados Unidos e Israel con misiles y drones, pero también libra una guerra propagandística con videos animados al estilo Lego y Pixar y memes hechos con IA en los que aparecen Donald Trump, Benjamin Netanyahu y hasta Jeffrey Epstein.

Uno de los primeros videos virales fue el compartido por el instituto estatal iraní Revayat-e Fath tras los ataques estadunidenses e israelíes del 28 de febrero que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

El video comienza con representaciones tipo Lego del presidente estadunidense Trump flanqueado por el primer ministro israelí Netanyahu y el mismísimo diablo, mirando un álbum titulado “El expediente Epstein”.

Enfurecido, Trump pulsa un botón rojo para iniciar la guerra y lanza un misil a través de las nubes que impacta en lo que parece un aula, en referencia a un colegio para niñas en Minab donde murieron al menos 168 personas.

El video de dos minutos se compartió en plataformas como Facebook y X, donde obtuvo miles de “me gusta” y compartidos.

Desde entonces, no sólo han aparecido videos animados tipo Lego, sino también al estilo Pixar y memes compartidos por las embajadas iraníes que pretenden evidenciar la frustración de Trump por el cierre del estrecho de Ormuz y por no alcanzar un acuerdo con Irán para terminar la guerra.

Meme sobre las afirmaciones de Trump de negociaciones positivas con Irán. Especial

La dra. Tine Munk, experta en guerra cibernética de la Universidad de Nottingham Trent, define las tácticas mediáticas de Irán para combatir la retórica estadunidense como una “guerra memética defensiva”.

Según el Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD), con sede en Londres, varias cuentas de X que publican contenidos de IA sobre la guerra entre Irán y Estados Unidos-Israel han acumulado más de mil millones de visualizaciones desde el inicio del conflicto.

“Un día descubriremos cómo el gobierno teocrático iraní se volvió tan bueno en trolear a EU”, comentó un usuario de X sobre un video de Trump intentando pasar por Ormuz, compartido por la embajada iraní en Hungría.

Sr. Explosivo, representante entrevistado por la BBC, explicó que son un grupo de 10 personas que buscan mostrar al mundo el “tipo de confrontación que están presenciando” entre Irán y EU e Israel.

Mahdi Hemmat (también mencionado como Mad Mat o Persia Boy), creador principal de los videos de Lego, dijo a France24 que buscan contrarrestar la narrativa occidental, glorificando la “resistencia” del régimen iraní a través de la sátira.

Otro de sus videos populares muestra a fuerzas armadas iraníes capturando a uno de los soldados estadunidenses derribados de su avión en territorio iraní, el cual supuestamente fue recuperado por las fuerzas armadas de EU.

Un soldado estadunidense es perseguido por iraníes, según un video estlio Lego. Explosive Media

“Posiblemente no hubo ningún piloto desaparecido ni ninguna operación de rescate. Su principal objetivo (de EU) era robar uranio de Irán”, argumentó Sr. Explosivo a la BBC. “Sólo 13% de lo que dice el señor Trump se basa en hechos”.

YouTube anunció hace unos días el cierre del canal perteneciente al grupo proiraní por violar sus políticas sobre spam, prácticas engañosas y estafas. Explosive Media continuaba, sin embargo, publicando videos en otras plataformas tecnológicas, incluidas X y Telegram.

Sin embargo, memes generados por la IA, un fenómeno bautizado como “Slopaganda” —un juego de palabras con “AI slop” (basura de IA)— en un artículo académico de la Universidad Tecnológica de Sídney, trivializan los conflictos al tiempo que difunden desinformación.

El presidente estadunidense advirtió que la IA era un “arma de desinformación que Irán utiliza muy bien en este conflicto”, sin embargo, él mismo ha compartido imágenes y videos generados por IA para representarse como Superman o para burlarse de los ayatolas.