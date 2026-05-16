Se declara emergencia sanitaria por brote de ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, luego del aumento acelerado de casos asociados a la cepa Bundibugyo, una variante poco común y para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada ni tratamiento específico.

La decisión fue anunciada este domingo desde Ginebra tras una reunión de emergencia del organismo internacional. Aunque la OMS aclaró que el brote todavía no cumple con los criterios para ser considerado pandemia, advirtió que existe un alto riesgo de propagación regional debido a la movilidad fronteriza y las dificultades sanitarias en las zonas afectadas.

El foco principal se encuentra en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, una región marcada por conflictos armados, desplazamientos de población y acceso limitado a servicios médicos, factores que complican la contención del virus. Uganda confirmó además casos importados en Kampala, incluida una muerte registrada en un hospital de la capital

El virus del ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales. AFP

Una cepa rara y sin vacuna del ébola

De acuerdo con los datos más recientes de la OMS y de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), el brote suma hasta ahora 336 casos sospechosos y decenas muertes relacionadas con la enfermedad en territorio congoleño, mientras que Uganda reportó al menos un fallecimiento confirmado vinculado al virus.

La cepa identificada corresponde al virus Bundibugyo, una variante del ébola detectada por primera vez en Uganda en 2007 y mucho menos estudiada que la cepa Zaire, responsable de algunos de los brotes más mortales en África occidental. Expertos sanitarios han señalado que la ausencia de vacunas aprobadas específicas para esta variante representa uno de los principales desafíos para las autoridades.

El virus del ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales. AFP

El ministro de Salud de la RDC, Samuel Roger Kamba, advirtió que la tasa de letalidad del virus Bundibugyo puede alcanzar hasta el 50 por ciento. Además, explicó que muchas zonas afectadas son de difícil acceso, lo que limita las pruebas de laboratorio y retrasa la detección temprana de contagios.

La OMS informó que ya desplegó equipos especializados en epidemiología, control de infecciones y comunicación de riesgos en las regiones afectadas. También destinó recursos de emergencia para apoyar el rastreo de contactos, el aislamiento de pacientes y el fortalecimiento de hospitales locales.

Las autoridades sanitarias internacionales han pedido evitar el pánico, pero sí mantener vigilancia estricta, especialmente en pasos fronterizos y centros hospitalarios. La transmisión del ébola ocurre mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas, y los síntomas incluyen fiebre alta, vómitos, diarrea y hemorragias.

Autoridades sanitarias pidieron mantener vigilancia estricta en pasos fronterizos. AFP

El brote actual revive la preocupación global por enfermedades altamente letales surgidas en regiones con sistemas de salud frágiles. Entre 2018 y 2020, la RDC sufrió una de las epidemias de ébola más graves de su historia, con cerca de 2 mil 300 muertos y más de 3 mil 500 contagios.

Pese a la alarma internacional, la OMS reiteró que el riesgo para la población mundial sigue siendo bajo y que, por ahora, no recomienda cierres de fronteras ni restricciones masivas de viaje.

Con información de AFP y Reuters.