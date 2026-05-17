SpaceX, OpenAI y Anthropic se alistan para irrumpir en Wall Street

La próxima gran batalla financiera de Wall Street no estará protagonizada por bancos tradicionales ni gigantes industriales, sino por empresas nacidas en la nueva economía tecnológica. SpaceX, OpenAI y Anthropic preparan históricas salidas a bolsa que podrían redefinir el equilibrio del mercado estadounidense y consolidar a la inteligencia artificial como el principal motor financiero de la década.

Las tres compañías, cuya valoración privada ya ronda el billón de dólares combinado, analizan debutar en los mercados públicos entre finales de 2026 y 2027. La operación más cercana sería la de SpaceX, prevista para junio, mientras que OpenAI y Anthropic podrían esperar mejores condiciones regulatorias y financieras para concretar sus ofertas públicas iniciales (OPI).

El impacto potencial es gigantesco: las tres firmas podrían recaudar cerca de 200,000 millones de dólares, una cifra que se aproxima al total captado por todas las OPI estadounidenses de los últimos cuatro años combinados.

SpaceX lidera la nueva fiebre bursátil

La empresa fundada por Elon Musk busca levantar hasta 80.000 millones de dólares, lo que convertiría su salida a bolsa en la mayor de la historia moderna de Estados Unidos y superaría el volumen total recaudado en todas las OPI del país durante 2025.

La valoración de SpaceX ya no depende únicamente de su negocio aeroespacial. Analistas financieros consideran que su integración con proyectos de inteligencia artificial, conectividad satelital y defensa tecnológica la convierten en una compañía híbrida con exposición simultánea a varios de los sectores de mayor crecimiento global.

La expectativa del mercado refleja además el peso simbólico de Musk dentro de los mercados financieros. Pese a episodios recientes de volatilidad en otras compañías vinculadas al empresario, inversionistas institucionales continúan viendo a SpaceX como uno de los activos tecnológicos más codiciados del mundo.

OpenAI y Anthropic convertirán IA en centro financiero

Detrás de SpaceX aparecen dos compañías que representan el corazón de la revolución de la inteligencia artificial generativa. Tanto OpenAI como Anthropic buscan recaudar alrededor de 60,000 millones de dólares cada una, en operaciones que podrían marcar el inicio de una nueva era bursátil centrada en IA avanzada.

OpenAI se consolidó como la empresa más influyente del sector tras el lanzamiento de herramientas de lenguaje generativo utilizadas masivamente en todo el mundo. Anthropic, por su parte, emergió como uno de sus competidores más fuertes gracias al desarrollo de modelos enfocados en seguridad y alineación de IA.

La magnitud de las valoraciones privadas ha generado un intenso movimiento especulativo en los mercados secundarios, donde fondos y grandes inversionistas compran participaciones antes de que las empresas lleguen oficialmente a bolsa.

Emily Zheng, analista de la plataforma financiera PitchBook , advirtió que el mercado enfrenta un escenario sin precedentes.

Estamos realmente en terreno desconocido para el capital de riesgo y esta concentración es más extrema que nunca”, señaló.

Mercado, por absorber el impacto financiero

Pese a las tensiones geopolíticas derivadas de los conflictos en Oriente Medio y las presiones inflacionarias globales, especialistas consideran que existe suficiente liquidez para absorber ofertas de semejante magnitud.

Jay Ritter sostuvo que el orden en que las compañías debuten podría resultar irrelevante debido a la singularidad de cada una.

Ni siquiera estoy seguro de que el orden sea tan importante, porque son empresas únicas”, afirmó.

En la misma línea, Mark Roberts, socio gerente de The Blue Shirt Group, considera que las tres compañías serán prácticamente obligatorias para grandes fondos institucionales.

Hay suficiente capital como para acoger con entusiasmo a estas tres compañías si se fijan los precios correctamente”, explicó.

Sin embargo, el entusiasmo también convive con advertencias sobre una posible sobrevaloración del sector tecnológico vinculado a inteligencia artificial.

Una vez que OpenAI y Anthropic comiencen a cotizar públicamente, sus acciones servirán como referencia para determinar si las enormes valoraciones privadas realmente reflejan expectativas sostenibles de crecimiento.

Si a estas compañías les va muy bien, sería una confirmación de estas valoraciones realmente gigantescas del mercado privado”, explicó Zheng. “Pero también podría ocurrir lo contrario”.

El riesgo preocupa especialmente a fondos de capital privado que actualmente poseen grandes participaciones en estas empresas y que esperan monetizar sus inversiones una vez que se abra el mercado público.

Analistas advierten que un mal desempeño inicial podría provocar fuertes correcciones no solo en estas compañías, sino en buena parte del ecosistema tecnológico no cotizado.

Volatilidad extrema y presión para inversores

La expectativa por estas operaciones también anticipa un comportamiento bursátil altamente volátil. Expertos consideran que la concentración de atención mediática y financiera generará movimientos abruptos en los precios de las acciones durante sus primeros meses de cotización.

Va a haber grandes movimientos al alza y a la baja”, advirtió Ritter. “Tener estas acciones no es apto para cardíacos”.

El fenómeno confirma cómo la inteligencia artificial dejó de ser únicamente una revolución tecnológica para convertirse en el nuevo eje de poder financiero global. Wall Street se prepara ahora para una prueba histórica: determinar si el entusiasmo por la IA puede sostener las valoraciones más altas jamás vistas en el mercado privado.

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