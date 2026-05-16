Portaaviones USS Gerald Ford regresa a EU; continúa bloqueo de Ormuz

La guerra en Oriente Medio continúa escalando pese a los esfuerzos diplomáticos y los frágiles acuerdos de alto el fuego impulsados durante las últimas semanas. Este sábado se registraron nuevos ataques en Líbano, movimientos militares estratégicos de Estados Unidos y señales de creciente presión internacional por el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

El conflicto, que involucra directamente a Israel, Irán y grupos aliados como Hezbolá y Hamás, mantiene en alerta a gobiernos de todo el mundo por su impacto político, militar y económico. Mientras Washington reacomoda parte de su despliegue naval, varios países europeos ya negocian directamente con Teherán para garantizar el paso de embarcaciones comerciales y petroleras.

El conflicto se intensifica en varios frentes

Uno de los acontecimientos más relevantes fue el regreso a Estados Unidos del portaaviones USS Gerald Ford, enviado por Donald Trump a Oriente Medio antes del inicio de la guerra contra Irán. El grupo aeronaval concluyó una misión de 326 días, considerada la más larga para este tipo de despliegues desde la guerra de Vietnam.

Aunque el regreso del Gerald Ford podría interpretarse como una reducción de la presencia militar estadounidense, Washington mantiene activos otros recursos estratégicos en la región, especialmente en el Golfo Pérsico y el mar Arábigo, ante el temor de nuevas escaladas.

En paralelo, Israel realizó este sábado una nueva serie de bombardeos en el sur del Líbano, pese a la extensión de la tregua anunciada apenas un día antes. Medios oficiales libaneses informaron que al menos una veintena de localidades fueron alcanzadas por los ataques.

Hezbolá respondió afirmando que lanzó un “enjambre de drones” contra el cuartel militar israelí de Ya’ara, en el norte de Israel. El grupo respaldado por Irán sostiene que sus operaciones continuarán mientras Israel mantenga acciones militares en territorio libanés.

El ejército israelí también confirmó la muerte del capitán Maoz Israel Recanati, de 24 años, durante combates en el sur del Líbano. Con ello, asciende a 21 el número de soldados israelíes fallecidos desde el inicio del conflicto con Hezbolá en marzo.

Otro de los puntos más delicados ocurrió en Gaza. Israel aseguró haber eliminado en un bombardeo aéreo a Ezedin Al Hadad, identificado como jefe del ala militar de Hamás y señalado por el gobierno israelí como uno de los principales organizadores del ataque del 7 de octubre de 2023. Dos altos funcionarios de Hamás confirmaron posteriormente su muerte.

Ormuz agrava la presión mundial

El bloqueo del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los factores más preocupantes para la economía internacional. Antes de la guerra, por esa vía transitaba aproximadamente el 20 por ciento del petróleo consumido a nivel mundial, además de importantes cargamentos de gas natural y mercancías estratégicas.

La televisión estatal iraní informó que varios países europeos ya iniciaron negociaciones directas con la marina de los Guardianes de la Revolución para obtener autorización de paso por la zona. Según Teherán, barcos de China, Japón y Pakistán ya lograron cruzar el estrecho tras acuerdos previos.

Las consecuencias económicas ya comienzan a reflejarse. Irak reportó que sus exportaciones petroleras a través de Ormuz cayeron drásticamente en abril: pasaron de un promedio mensual de 93 millones de barriles a apenas 10 millones.

Israel realizó nuevos bombardeos en el sur del Líbano. AFP

China también intervino diplomáticamente este viernes. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió un “alto el fuego integral y duradero” y exigió la reapertura inmediata de las rutas marítimas en el Golfo.

Mientras tanto, Pakistán intenta posicionarse como mediador regional. El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, llegó este sábado a Teherán para facilitar conversaciones entre Irán y Estados Unidos, en momentos en que las negociaciones permanecen prácticamente estancadas.

Analistas internacionales advierten que, aunque persisten esfuerzos diplomáticos, el conflicto aún está lejos de estabilizarse. La combinación de ataques cruzados, tensiones energéticas y alianzas militares mantiene a Oriente Medio como el principal foco de preocupación geopolítica global.

Con información de AFP.