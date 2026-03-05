Trump anuncia relevo en Seguridad Nacional; Kristi Noem deja el cargo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejará su puesto a finales de mes. En su lugar, será designado el senador republicano Markwayne Mullin, quien asumirá la conducción del departamento encargado de la seguridad interna del país.

La salida de Noem marca un nuevo movimiento dentro del gabinete de Trump, en un contexto de tensiones internacionales y desafíos internos en materia de seguridad. Aunque el mandatario no ofreció mayores detalles sobre las razones de la dimisión, destacó que Mullin tomará el cargo con la misión de reforzar las políticas de control fronterizo y coordinación interagencial.

"Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a partir del 31 de marzo de 2026", escribió Trump en Truth Social.

Markwayne Mullin; el nuevo rostro de la Seguridad Nacional en Estados Unidos

Su trayectoria política comenzó en la Cámara de Representantes, donde ocupó un escaño por el segundo distrito de Oklahoma entre 2013 y 2023. Posteriormente, en enero de 2023, asumió como senador, compartiendo la representación de su estado con James Lankford.

Markwayne Mullin, senador por Oklahoma, ha sido una figura cercana al presidente y se ha caracterizado por su postura firme en temas de seguridad y defensa. REUTERS

Mullin se ha caracterizado por mantener posiciones conservadoras, con énfasis en seguridad fronteriza, apoyo a las fuerzas armadas y políticas energéticas favorables a la industria local.

Su llegada al Departamento de Seguridad Nacional busca dar continuidad a la línea dura de la administración en asuntos migratorios y de protección frente a amenazas externas.

Kristi Noem frente al Departamento de Seguridad Nacional

Kristi Noem asumió como la octava secretaria de Seguridad Nacional el 25 de enero de 2025, después de haber sido gobernadora de Dakota del Sur y congresista federal. Su nombramiento representó la continuidad de una línea dura en materia de inmigración y seguridad interna, pilares de la administración Trump.

Durante su año al frente del DHS, Noem impulsó políticas de control migratorio más estrictas, incluyendo campañas de deportación a gran escala. Estas medidas generaron controversia tanto en el Congreso como en organizaciones de derechos humanos, que denunciaron el impacto sobre miles de familias inmigrantes.

El presidente Donald Trump informó el relevo en Seguridad Nacional: Kristi Noem dejará el cargo y será sustituida por el senador Markwayne Mullin. REUTERS

Además, su gestión estuvo marcada por un estilo confrontativo en audiencias legislativas, donde fue cuestionada por contratos y decisiones administrativas.

El paso de Kristi Noem por la Secretaría de Seguridad Nacional fue breve pero intenso. Su gestión consolidó la política de mano dura contra la inmigración, pero también dejó cuestionamientos sobre transparencia y eficacia administrativa. Su salida refleja las tensiones dentro del gabinete y la necesidad de Trump de reforzar su estrategia de seguridad con un perfil distinto.